趙柏宥奪斯洛維尼亞青少年桌球男單亞軍

新竹市建華國中桌球隊員趙柏宥日前代表台灣參加2019斯洛維尼亞青少年桌球公開賽，拿下青少年組男子單打亞軍，趙柏宥說，未來目標盼能選上U15台灣國手，再持續朝世界舞台邁進。（教練楊慶昱提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年10月7日

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市建華國中桌球隊員一年級學生趙柏宥，代表台灣參加2019斯洛維尼亞青少年桌球公開賽，一路過關斬將，最終拿下青少年組男子單打亞軍。

新竹市建華國中桌球隊教練楊慶昱今天告訴中央社記者，趙柏宥2至6日代表台灣跳級參加2019斯洛維尼亞青少年桌球公開賽，在比賽中一路過關斬將，沈穩發揮，可惜在冠軍戰時，2：3敗於羅馬尼亞選手，獲得青少年組男子單打亞軍。

楊慶昱表示，趙柏宥就讀新竹市虎林國中三年級時加入桌球隊，由該隊教練黃煜軒啟蒙，每天犧牲玩樂與休息時間，練習5至6小時，小學五年級時選上少年國手第8名、小六時選上少年國手第2名。

楊慶昱指出，趙柏宥的強項在於削球，各式削球攻擊都能掌握得宜，但若能提升速度，相信成績定能更上一層樓。他也感謝新竹市體育會、新竹市議會副議長余邦彥、校方支持，及提供相關資源，讓選手能順利在國際賽事中獲得佳績。

趙柏宥賽後靦腆表示，開心此次獲得國際賽事亞軍，累積許多經驗，對自己的信心也增加不少，未來目標希望能選上U15台灣國手，再持續朝世界舞台邁進。（編輯：方沛清）1081007