體操世錦賽 中華男團第6名作收

中華男子體操代表隊9日在世界體操錦標賽男團決賽中，最終以248.243分，第6名作收，。李智凱（右2）、唐嘉鴻（左1）接下來將在個人全能、單項決賽上陣。（圖取自twitter.com/gymnastics）

（中央社記者黃巧雯台北9日電）中華男子體操代表隊今天在世界體操錦標賽男團決賽中，最終以248.243分，第6名作收，無緣獎牌，李智凱、唐嘉鴻接下來將在個人全能、單項決賽上陣，力拚獎牌入袋。

俄羅斯以261.726分在男團奪金、中國以260.729分收下銀牌，日本以258.159分鍍銅。

2019世界體操錦標賽在德國斯圖加特舉行，由李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然、游朝偉組成的中華男子體操代表隊，在資格賽中繳出250.093分，不但以第8名之姿晉級決賽，還一舉獲得4張成隊的2020東京奧運門票。

中華隊在男團決賽與俄羅斯、中國、日本、烏克蘭、英國、瑞士、美國較勁，在地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓等項目，輪流派3人上場。

儘管李智凱、唐嘉鴻分別在擅長的鞍馬、單槓項目都繳出15分、14.916分，在該單項中分別名列第一，不過面對各國強敵，最終中華隊男團累計拿下248.243分，排名第6名。

中華隊在男團決賽，無緣獎牌，不過接下來李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然將在個人項目繼續出擊，其中李智凱、唐嘉鴻將在11日晚間個人全能決賽接力上場，爭取佳績。

李智凱去年在世錦賽鞍馬項目，摘下銅牌，成為史上第2位在體操世錦賽奪牌的台灣選手，今年與隊友蕭佑然雙雙闖進世錦賽鞍馬決賽，12日決賽表現值得關注。

唐嘉鴻去年世錦賽單槓決賽，拿下第5名，今年捲土重來，資格賽繳出高分14.933分，排名第一名晉級13日壓軸登場的單槓決賽，同樣備受矚目。（編輯：李亨山）1081009