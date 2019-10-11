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林書豪CBA熱身賽熄火僅拿11分 北京照贏江蘇

最新更新：2019/10/11 21:48

（中央社記者黃巧雯台北11日電）台裔球星林書豪轉戰中國男子職業籃球聯賽（CBA）北京首鋼首場官辦熱身賽，狂轟40分，今天再戰江蘇隊，手感降溫，7投中1，僅拿11分，但北京終場仍以89比68大勝。

林書豪上季在美國職籃（NBA）多倫多暴龍隊，奪下個人首座總冠軍，但在自由市場遲遲未能等到期待的一紙NBA合約後，8月底決定加入CBA北京首鋼。

林書豪昨天首場官辦熱身賽對戰浙江廣廈，就展現好身手，全場18投中13，繳出全場最高的40分，但可惜的是，最終球隊輸球。

北京隊今天熱身賽繼續在青海省西寧市迎戰江蘇隊，林書豪手感不佳，但憑藉著速度優勢，連續切入禁區，製造對手犯規，開賽就獲得不少罰球機會，靠著罰球包辦球隊前6分中的5分。

林書豪第2節重回場上後，再投進一記三分球，上半場共進帳10分，助北京隊上半場結束時以44比36領先。

雙方易籃後，林書豪仍未找回手感，僅靠著罰球再添1分，第4節則未再上場，但北京隊靠著前3節領先多達20分的優勢，終場以89比68勝出，首勝開張。

林書豪此役7投中1，拿下11分中有8分為罰球，外加3籃板、4助攻，但也出現多達5次失誤。（編輯：張芷瑄）1081011

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