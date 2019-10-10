林來瘋重現 CBA熱身賽林書豪狂轟40分

（中央社記者龍柏安台北10日電）本季轉戰中國男子職業籃球聯賽（CBA）的台裔球星林書豪，今天在北京首鋼與浙江廣廈的季前熱身賽，狂轟單場最高的40分，美中不足的是球隊以91比94不敵對手吞敗。

上季隨暴龍拿下美國職籃（NBA）總冠軍的林書豪，季外與NBA其他球隊談約一直不順利，最後他決定加盟CBA，除可延續職業生涯，也期盼能再次重返NBA。

林書豪在CBA的季前熱身賽展現絕佳狀態，10月1日出戰吉林的個人首場熱身賽，當時他就輕鬆攻下21分並率隊拿下勝利，今天他的表現更上層樓，猛攻單場最高的40分。

北京今晚在青海西寧迎戰廣廈，林書豪也重現「林來瘋」風采，先發出賽的他開賽就透過切入上籃取分，且前6次出手彈無虛發，狀態神勇的他半場打完就已轟下17分。

下半場林書豪火力不衰，依舊維持火燙表現，最終他海灌全場最高的40分，另繳出6籃板與3助攻的全方位成績單。

更不可思議的是，林書豪全場2分球11次出手全部命中，儘管3分球7投僅中2仍瑕不掩瑜，中國媒體也對於林書豪爆炸性的表現讚不絕口，認為這場比賽他徹底展現了個人能力。（編輯：張佑之）1081010