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陳仕朋穿中華隊球衣受肯定 預計複賽先發

最新更新：2019/10/15 19:57

（中央社記者楊啟芳雲林15日電）2019年亞洲棒球錦標賽這次中華隊陣中，僅來自富邦悍將的陳仕朋是中華職棒球員，預計會在複賽對中國或韓國先發，他表示，例行賽打拚整年後能穿上中華隊球衣，有被肯定的感覺。

原本悍將的陳仕朋及統一獅的蘇智傑都有入選亞錦賽中華隊，不過因蘇智傑同時也有入選世界12強賽，辭退亞錦賽，由陳敏賜遞補。因此中華隊陣中僅剩陳仕朋是中華職棒球員，這也是他生涯首次中選成棒層級中華隊國手。

陳仕朋本季在中職成為悍將主力先發，出賽23場、124局，拿下11勝8敗，防禦率僅3.48。接著陳仕朋又成為中華隊國手，他說：「一整年拚下來，再穿上中華隊球衣，有被肯定的感覺。」

陳仕朋表示，例行賽結束後主要都在休息，到中華隊報到後慢慢把狀況調整回來，目前已經進1次牛棚丟球，「狀況還沒到很好，今天或明天會再進1次牛棚，調整到最好。」

陳仕朋預計不會在預賽上場，複賽會對中國或韓國先發，他也說，還在等待球隊通知。昨天中國爆冷擊退韓國隊，陳仕朋表示，由於這次韓國大部分都是大學球員，加上中國隊算是半職業隊，實力應該差不多，沒有特別偏好對哪一隊先發。

陳仕朋談到，亞錦賽用球相較於中職用球，縫線比較粗，「這樣手指比較吃得到球，變化球轉速會比較快。」

旅美投手鄧愷威是陳仕朋在西苑中學的學弟，從國小就認識，也是陳仕朋在中華隊最熟識的隊友。陳仕朋表示，這幾天有跟鄧愷威聊在美國學到不一樣的東西，「例如他們丟重球是用來熱身，我們是用來加強肌力，目的就不一樣。」（編輯：方沛清）1081015

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