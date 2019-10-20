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世界盃橄欖球賽 非洲強隊南非擊敗日本

最新更新：2019/10/20 22:41
正在日本舉行的世界盃橄欖球賽，8強賽中最受矚目的是曾獲兩屆世界盃冠軍的南非隊與日本隊20日的比賽，結果南非擊敗日本晉級4強賽。圖為南非民眾身穿球隊制服齊聚餐廳一起為球隊加油。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝 108年10月20日
正在日本舉行的世界盃橄欖球賽，8強賽中最受矚目的是曾獲兩屆世界盃冠軍的南非隊與日本隊20日的比賽，結果南非擊敗日本晉級4強賽。圖為南非民眾身穿球隊制服齊聚餐廳一起為球隊加油。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝 108年10月20日

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡20日專電）世界盃橄欖球賽在日本舉行，曾奪兩屆世界盃冠軍的南非隊今天以26比3擊敗日本隊，挺進4強。南非隊早自19世紀末參與國際比賽，20幾年前成為種族融合和全國團結的象徵。

南非橄欖球隊早在20世紀初波爾戰爭前的1891年即代表國家參加國際賽事，成績亮眼。1910年南非脫離英國管轄獨立，白人政府於1948年實施全面種族隔離政策，在國際指責與制裁下，橄欖球隊被迫退出1987年與1991年的世界盃橄欖球賽。

1994年南非舉行種族隔離政策取消後第一次總統民主大選，由曼德拉（Nelson Mandela）當選首位黑人總統。

1995年世界盃橄欖球賽由南非主辦，當時羚羊隊（Springboks）自管理階層至球員清一色是白人，有識之士擔心比賽會引發種族衝突，幸而在曼德拉以身作則、振臂高呼全國團結下完成賽事。

羚羊隊也在全國民眾「一支球隊 一個國家」口號下，不負眾望一舉奪得1995年世界盃冠軍，全場觀眾歡聲雷動，熱淚盈眶，象徵南非種族融合向前邁出一大步。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）9月20日在日本開幕，日本隊連創佳績，不容小覷，南非隊亦毫不遜色，成績耀眼。

兩隊今天比賽中，上半場南非以5比3領先日本，但至下半場南非則頻頻得分呈一面倒形勢，終場以26比3贏得球賽。

兩隊曾於2015年交鋒，日本以34比32擊敗世界排名第三的南非隊，被各國媒體認為是橄欖球史上最大冷門、令世人刮目相看的橄欖球界後起之秀。

1995年橄欖球賽讓南非重新回到國際體育賽事的舞台。2007年羚羊隊再度奪得世界盃冠軍，振奮人心。

如今的羚羊隊早已不分膚色種族大量吸收人才，而每4年舉辦一次的世界盃橄欖球賽更是熱愛運動的南非人生活中重要大事。

每逢南非隊出賽當日幾乎萬人空巷，人們或是全家歡聚守候電視機旁，或是齊聚餐廳和酒吧，共享每分每秒緊張時刻。

本屆8強賽中，19日是英國出戰澳洲、紐西蘭迎戰愛爾蘭。今天出賽的則是威爾斯對戰法國，以及南非與日本。後者分別為非洲與亞洲進入前8強的唯一隊伍，象徵橄欖球運動已全球化。（編輯：郭中翰）1081020

正在日本舉行的世界盃橄欖球賽，8強賽中最受矚目的是曾獲兩屆世界盃冠軍的南非隊與後起之秀日本隊20日的比賽，結果南非以26比3擊敗日本晉級。圖為南非民眾不分種族膚色齊聚餐廳共享每分每秒緊張時刻。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝 108年10月20日
正在日本舉行的世界盃橄欖球賽，8強賽中最受矚目的是曾獲兩屆世界盃冠軍的南非隊與後起之秀日本隊20日的比賽，結果南非以26比3擊敗日本晉級。圖為南非民眾不分種族膚色齊聚餐廳共享每分每秒緊張時刻。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝 108年10月20日
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