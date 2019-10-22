陳冠宇加入中華隊練球 12強連投3天沒問題

世界12強棒球賽中華隊22日全體開始練球，旅日千葉羅德海洋隊左投陳冠宇也馬上加入，他表示，會為球隊盡心力，預賽連3天出賽也沒問題。中央社記者楊啟芳攝 108年10月22日

（中央社記者楊啟芳桃園22日電）世界12強棒球賽中華隊今天全體開始練球，昨天返台後馬上加入的旅日千葉羅德海洋隊左投陳冠宇表示，很開心又有機會參與中華隊賽事，會為球隊盡心力，預賽連3天出賽也沒問題。

他說，做些守備練習，算還不錯，趕快融入球隊。很多隊友非首次見面，找回以前的熟悉感，「很開心又有這次機會可以參加中華隊比賽」。

目前是中華隊唯一左投並定位在牛棚的陳冠宇表示，有準備預賽連投3場，不會有疲累問題，接著是心理層面，「今年我有被打的時候，投得不錯的時候也有」，短期比賽就是把自己準備好。

9年職業棒球經驗、在中華隊中已是「學長」的29歲陳冠宇說，訓練後大家狀況還不錯，比賽臨場反應就是當下再調整，「他們在各自比賽都有學到一些經驗，就把自己所有特點拿出來」。

日職比賽結束後，陳冠宇回羅德秋訓一段時間，改變一些缺點；他笑說，羅德隊友還為他「壯行」，打擊練習時一直故意揮空，幫他增加信心，「一起訓練只有10個人，平常說不定季賽都沒什麼在講話，但這2、3個星期同甘共苦，感情變很好。」

羅德監督井口資仁也鼓勵他，陳冠宇說：「教練是說盡力，不要受傷為主，有這個機會就去打，不要像上次一樣丟臉就好。」

陳冠宇在公元2015年12強賽，總計投3.1局失6分。

他說，感謝總教練選他進中華隊，這次就用愉悅心情表現好，希望可跟中華隊一起往明年重要賽事（奧林匹克運動會）前進，盡自己心力就好。（編輯：李明宗）1081022