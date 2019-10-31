WTA年終賽 謝淑薇女雙分組第一晉級4強

（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃今天WTA年終總決賽女雙小組賽，以6比2、4比6、9比11不敵中國徐一幡與加拿大達布洛夫斯基，但仍以分組第一，挺進4強。

WTA年終總決賽今年在中國深圳舉行，謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）這次在小組賽前2戰都大戰3盤過關，辛苦拿下2連勝，今天賽前已確定4強門票到手，儘管最終小組賽戰績與同組澳洲的史托蘇兒（Samantha Stosur）與中國的張帥，同為2勝1敗，但比較對戰優勢，台捷組合以分組第一、晉級4強。

謝淑薇與史翠可娃今天面對小組賽吞下2連敗的中國的徐一幡與加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）所組成的「中加組合」，開賽氣勢依舊旺，連保帶破，取得3比1領先，盤末再度攻破對手發球局，以6比2先下一城。

不過，謝淑薇與史翠可娃次盤遭遇到亂流，先是歷經發球局失守、連丟3局，隨後穩住陣腳，盤中回破，硬是扳成4比4平手，但盤末再度遭破，以4比6讓出次盤。

雙方在決勝盤「搶十」大戰展開拉鋸戰，謝淑薇與史翠可娃一度取得3比0領先的優勢，但「中加組合」後來居上，反倒以9比7率先聽牌，「台捷聯軍」不甘示弱一連化解2個賽末點，但就差臨門一腳，最終以9比11落敗。

謝淑薇與史翠可娃拿下分組第一、前進4強後，接下來將與另一組分組第2爭奪決賽門票。（編輯：張佑之）1081031