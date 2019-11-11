12強複賽江少慶打頭陣 墨西哥可能用車輪戰

（中央社記者楊啟芳千葉11日電）世界12強棒球賽複賽於今天開打，中華隊將在千葉ZOZO球場對戰墨西哥隊，中華隊推出效力印地安人3A的江少慶先發，對戰光芒3A的雷耶斯，但墨西哥隊很有可能採用投手車輪戰。

複賽採用超級循環賽制，此戰由預賽B組第2的中華隊交手A組第一的墨西哥隊，中華隊推出頭號王牌江少慶先發主投，他曾在預賽首戰對波多黎各隊時，演出6局失1分好投。昨天他過26歲生日，也許下了贏球的生日願望。

墨西哥隊則派出雷耶斯（Arturo Reyes）先發，他曾在預賽第3戰對荷蘭隊時先發，投3局僅被敲出1支安打，出現2次保送，送出5次三振，無失分。雷耶斯效力於美職光芒隊3A，本季出賽28場包含23場先發，拿下11勝7敗，防禦率4.42。

回顧墨西哥隊的3場預賽，每一場先發投手都投不滿5局，採用投手車輪戰，因此複賽對上中華隊也很有可能如此，考驗打者適應新投手的能力；攻擊部分，墨西哥隊在預賽共拿下24分，有4發全壘打出現，但偶爾會有推打、盜壘等戰術。

此戰在千葉球場舉行，是中華隊左投陳冠宇在日職羅德隊的主場，因此有與隊友分享球場特性與經驗，由於球場位於海邊，平時風非常強，球場大螢幕甚至會顯示風速。

除了陳冠宇很熟悉球場，由於年初Lamigo桃猿隊到千葉球場打交流賽，郭嚴文、林泓育、陳俊秀、朱育賢、黃子鵬等中華隊成員都有經驗。曾在千葉球場開轟過的林泓育表示，除了風大之外，球飛到上空高一點的地方，風勢也會不一樣。

陳冠宇則提到，千葉球場的人工草皮較硬，守備時處理球要比較注意。對此，游擊手王勝偉說，昨天中午練球觀察下來，發現陽光照射會有些影響，球點位置要注意；晚上時，燈光可能影響到接外野平飛球及三壘彈跳球。（編輯：戴光育）1081111