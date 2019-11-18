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詹姆斯33分12助攻 湖人輕取老鷹成聯盟龍頭[影]

最新更新：2019/11/18 16:17
美國職籃NBA洛杉磯湖人17日在詹姆斯（中）攻下33分帶領下，以122比101擊敗亞特蘭大老鷹。（圖取自twitter.com/lakers）
美國職籃NBA洛杉磯湖人17日在詹姆斯（中）攻下33分帶領下，以122比101擊敗亞特蘭大老鷹。（圖取自twitter.com/lakers）

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天在詹姆斯（LeBron James）攻下33分帶領下，首節就曾領先達25分，最終122比101輕鬆擊敗亞特蘭大老鷹。

朗多（Rajon Rondo）攻下15分，戴維斯（Anthony Davis）挹注14分，讓湖人拿下4連勝。湖人在本季首戰不敵同城的快艇後，近12戰拿下11勝。

老鷹的楊恩（Trae Young）斬獲31分，瑞迪許（Cam Reddish）獲得13分，但球隊今天輸球吞下3連敗，這也是他們近7戰的第6敗。老鷹連續兩晚在洛杉磯輸球，前一戰他們才剛以49分之差被快艇慘電。

今天比賽的前9分鐘，老鷹只拿下9分，讓湖人一口氣以34比9領先，在湖人把比分再度拉開前，老鷹在第2節、第3節，曾把落後追到10分。

湖人今天再度展現強悍的防守，賞給老鷹14次阻攻，這是湖人自2002年以來，單場最多的阻攻紀錄。其中，戴維斯一個人就貢獻5次，這彌補了他在進攻上表現，這是他本季第3場得分未達20的比賽。

湖人的卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）今天拿下13分，葛林（Danny Green）、卡盧索（Alex Caruso）各獲得11分。

詹姆斯除攻下33分，還傳出12次助攻，這是他連續第5場比賽，單場傳出兩位數的助攻，也是本季第10次有這樣的表現。

老鷹的韓特（De'Andre Hunter）、帕克（Jabari Parker）、克萊布（Allen Crabbe）今天分別獲得11分。老鷹今天在三分線外28投8中，命中率僅28.6%。

湖人今天贏球，戰績躍升為全聯盟最佳的11勝2敗，本季到目前為止的主場戰績7勝1敗。

老鷹在客場比賽戰績僅2勝5敗，但他們接下來4戰將有3場比賽在主場進行。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1081118

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