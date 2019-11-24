台維斯盃網賽 納達爾率西班牙與加拿大爭冠

（中央社馬德里24日綜合外電報導）新制台維斯盃網賽在西班牙馬德里進行，地主名將納達爾今天先在單打贏球，再與隊友在雙打獲勝，逆轉擊敗英國，在2012年後再度闖進台維斯盃決賽。

西班牙在台維斯盃（Davis Cup）4強賽對上英國，第1點單打，西班牙的羅培茲（Feliciano Lopez）以3比6、6比7（3/7）不敵英國的艾德門（Kyle Edmund）。

但西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在第2點單打，以6比4、6比0，直落二擊敗對手伊凡斯（Dan Evans），扳平戰局。

決勝的第3點雙打，納達爾與羅培茲搭檔，以7比6（7/3）、7比6（10/8）艱苦擊敗英國組合傑米．莫瑞（Jamie Murray）、斯庫普斯基（Neal Skupski），讓西班牙逆轉晉級。

西班牙接下來將與加拿大爭冠。加拿大在對俄羅斯的4強賽，同樣也是先輸掉第一點的單打，接著才在第2點單打、第3點雙打接連取勝逆轉闖進冠軍賽。

38歲的羅培茲說：「這對我們來說，是非常特別的時刻、非常獨特的機會，我們有絕佳的機會，能在家鄉贏得這次比賽（冠軍）。」

曾5次奪冠的西班牙，這次靠世界排名第一的納達爾領軍闖進冠軍賽。33歲的納達爾正追尋他生涯第5個台維斯盃桂冠，他在2004年首度拿下台維斯盃冠軍。

納達爾說：「這項比賽總是十分戲劇化，尤其在改為新制後更是如此。」

他說：「這真的非常非常特別，謝謝羅培茲，謝謝球迷，你們也都十分不可思議。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081124