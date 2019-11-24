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大王紙業女子高球賽 盧曉晴並列22名完賽

最新更新：2019/11/24 19:35

（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣旅日高球好手盧曉晴今天在日本女子職業高爾夫巡迴賽的大王紙業女子高球賽最終回，繳出高於標準1桿的73桿，4回合累計以低於標準9桿的279桿，並列22名作收。

總獎金1億日圓（約新台幣2844萬元）的大王紙業女子高球賽，今天在日本愛媛縣松山市的大王高爾夫俱樂部進行最後一回合賽事，日本名將涉野日向子以低於標準19桿的269桿，以1桿之差險勝鈴木愛奪冠。

大王紙業高球賽是盧曉晴今年在日巡賽的第29場出賽，前3輪她都繳出低於標準桿的成績卡，一度以低於標準10桿的成績並列11名，可惜第4回合沒能壓低桿數，反繳出4回合最高的73桿完賽。

盧曉晴今天前9洞一路持平，直到第10洞吞下全場第1個柏忌，隨後她雖在第12洞的短洞捕鳥止血，可惜第14洞再吞柏忌，單回合以高於標準1桿的成績收尾。

此役盧曉晴標準桿上果嶺率為72.2%，是4天來最低，而她全場共用32推，推桿的手感也不算太好。

盧曉晴本季至今冠軍還未開胡，整季共有8場比賽以前10完賽，其中就有5次集中在下半季，她在8月北海道舉行的明治盃高球賽歷經延長賽後惜敗拿下亞軍，則是本季最佳成績。

下週登場的巡迴錦標賽理光盃高球賽，是JLPGA年終封關戰，盧曉晴過去曾在2014與2017兩度奪冠，若能用冠軍替賽季畫下句點，將會是最完美的結局。（編輯：張雅淨）1081124

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