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林子偉讚張奕直球有威力 自主訓練備戰新球季

最新更新：2019/11/26 18:59

（中央社記者謝靜雯高雄26日電）旅美紅襪隊野手林子偉今天出席徐生明國際少棒邀請賽任頒獎嘉賓，林子偉直言明年球季很關鍵，季後將活動降至最少；雖然不能打世界12強賽，但談起張奕直呼：「直球很有威力」。

林子偉今年季後回台打亞洲棒球錦標賽，因為大聯盟規定，無法加入世界12強棒球賽中華代表隊。林子偉表示，亞錦賽過後主要先讓身體休息，今年球季結束後已有跟經紀公司說，希望將季後活動減至最少，面對明年關鍵球季。

雖然沒能打12強賽，但林子偉有關注比賽，「大家的表現都很棒」，提到旅日歐力士隊投手張奕，他也直誇，「感覺張奕的直球很有威力」。

林子偉今天出席徐生明國際少棒邀請賽任頒獎嘉賓，他透露已經參與3屆徐生明盃相關活動，「徐總是一名很熱愛棒球的教練，這個活動很有意義，希望用行動支持，讓徐生明少棒可以繼續延續下去」。

林子偉今年美職球季兩度因為受傷影響出賽，5月初在大聯盟出賽左膝韌帶扭傷，8月底小聯盟3A出賽，守備時撞到牆腦震盪，他直言，「今年真的很不順，但我希望今年已經是最差的一年了」；林子偉目前維持自主訓練，放眼明年球季，最重要的還是「身體健康」。（編輯：吳協昌）1081126

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