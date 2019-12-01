理光盃女子高球賽 盧曉晴並列15封關

（中央社記者龍柏安台北1日電）台灣旅日高球好手盧曉晴，今天在日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）年終封關戰的理光盃高球賽，最後以低於標準1桿的287桿，並列15名作收。

總獎金1億2000萬日幣（約新台幣3385萬）的2019理光盃女子高球賽，是JLPGA年終封關的最後一站，南韓好手裴善雨在最後一輪火力全開，繳出低於標準5桿的67桿，4回合累計以低於標準11桿的277桿，後來居上奪得本季第2冠。

盧曉晴曾在2014、2017兩度在理光盃女子高球賽奪冠，今年比賽地點仍在宮崎鄉村俱樂部舉行，盧曉晴在前兩輪表現精彩，一度以低於標準7桿獨走，沒想到最後2輪遭遇亂流，連續兩天都以高於標準3桿的75桿作收，排名最後滑落至並列15。

今天開局盧曉晴就有些狀況，她分別在第3與第6洞領到柏忌；轉到後9洞她在12、13洞抓鳥止血，可惜最後3洞出狀況，讓她的桿數再次攀升。

盧曉晴今天累計共打下2鳥，卻也吞下5個柏忌，尤其是從收尾的第16洞開始，連續3洞苦吞柏忌最傷，也導致排名一路滑落。

昨天第3回合，盧曉晴同樣是在後9洞的第14至第16洞，連續3洞苦吞柏忌打壞行情，成了拖垮排名的關鍵。（編輯：屈享平）1081201