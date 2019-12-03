睽違14年 松坂大輔確定重披西武戰袍

（中央社東京3日綜合外電報導）日本職棒西武球團今天宣布，日前離開中日隊成為自由球員的39歲投手松坂大輔確定重回西武隊。松坂大輔透過球團表示，希望能為西武隊奪聯盟3連霸及日本第一盡心力。

有關合約內容，日媒Sponichi Annex報導，目前已知松坂獲一年合約，將穿16號球衣，但尚不清楚年薪。

日本「讀賣新聞」報導，西武隊今天宣布跟松坂達成合約協議。松坂透過球團表示，非常開心能重回西武隊懷抱，在職業生涯起步且受到栽培的所澤（西武隊大本營），非常期待能再度在西武球迷面前打球，「希望努力對球隊順利奪下（太平洋）聯盟3連霸、成為日本第一的目標盡心力」。

松坂1999年以選秀第一順位從神奈川縣橫濱高中加盟西武隊，到2006年都效力西武，曾拿下新人王、連續3年最多勝投、澤村賞等多項獎項。2007年轉戰美國職棒大聯盟MLB，2015年重回日本職棒，加盟軟銀隊，2018年再轉隊到中日隊。

松坂上季成績為6勝4敗，本季只登板2次拿下0勝1敗；雖然中日隊有意續約，但松坂最後仍決定離開中日隊。

松坂過去效力西武隊時穿的是18號球衣，但目前已由其他球員使用；西武隊這次準備的16號球衣，可能是因為松坂在美國職棒大聯盟MLB紐約大都會隊時期穿過16號球衣。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1081203