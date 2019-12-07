葉子然再見安打 大專聯賽台體大保晉級生機

（中央社記者謝靜雯台北7日電）108學年度大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽，台體大前4屆比賽都闖進4強，本屆因傷兵所苦，今天與美和科大交手，一路落後，直到9局靠著葉子然再見安打以5比4拿勝，保住晉級機會。

台體大前4屆在大專棒球聯賽（公開一級）都有不錯成績，連4屆晉級4強，最佳成績為亞軍，但今年因為陣中傷兵多，比賽打得不算順利。

台體大今天與美和科大交手，美和科大首局靠著陳聖賢三壘打、秦佳年安打先馳得點，7局再靠著接連3安、1保送，多添3分，取得4比0領先。

台體大比賽前半段打線沒能有效串聯，8局靠著接連安打、失誤、滾地球先追回1分，顏清浤三壘打，一棒送回2分，將比數追至3比4落後；9局最後反攻機會，台體大2出局、滿壘時，靠著葉子然再見安，順利拿下比賽勝利。

台體大教練郭勇志直呼：「每個球員都是英雄，因為再輸一場可能就會被淘汰，球員把壓力放在身上」，但他提到比賽很難說，不斷鼓勵球員不到最後不要放棄，希望他們繼續保持這份感動和熱情，好好發揮、不要自我設限。

稻江學院今天賽前吞下4連敗、1勝難求，今天與輔仁大學交手，稻江先發投手林家恩表現亮眼，120球完投9局，僅被敲出3支安打，投出7次三振，有效壓制對手打線，完封輔仁大學，幫助球隊以5比0拿下勝利。

稻江總教練黃嘉育表示，「知道球員想要贏，我們的目標是保住公開一級，這場勝負很重要，但又不希望給球員太大壓力，只告訴他們快樂打球」。（編輯：張芷瑄）1081207