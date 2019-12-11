台哥大女子高球賽首輪 林子麒獵鷹獨走

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣女子高球好手林子麒，今天在2019台灣大哥大女子高球公開賽首輪，打出3鳥外加1隻老鷹，另有3個柏忌，以低於標準2桿的70桿，以2桿優勢獨居領先。

總獎金新台幣500萬元的2019台灣大哥大女子公開賽，今天在林口東華球場進行首日競桿，手感火燙的地主好手林子麒獨走，而旅韓女將陳宇茹則以2桿之差緊追在後。

轉入職業11年來累積拿下7座冠軍的林子麒，今年在下半季TLPGA台巡賽表現亮眼，不但拿下南一女子職業高爾夫公開賽與建大輪胎盃冠軍，上一站法國巴黎銀行TLPGA傳承賽也以並列第2做收。

林子麒今天在總長465碼的第8洞，第2桿直攻旗竿打到果嶺左前方長草區，第3桿用劈起桿直接把球送進洞中，打出全場唯一的老鷹。她說：「那一球離洞口還有15碼，而且草其實還滿長的，因此能把球切進洞裡有點意外。」

今天開賽林子麒就火力全開，前9洞就打下3鳥、1鷹，僅吞下1個柏忌，可惜後9洞沒能再接再厲，反吞下2個柏忌，沒能持續將桿數壓低。

林子麒坦言，後9洞球場風勢增強，在距離的判斷上很難掌握，攻上果嶺後也都留下比較長的推桿，加上長推桿沒有處理好，才吞下兩個柏忌。

至於旅美名將徐薇淩今天僅抓1鳥，卻苦吞2個柏忌，以高於標準1桿的73桿做收，與衛冕冠軍李旻等人並列第7，落後排頭林子麒3桿。（編輯：吳協昌）1081211