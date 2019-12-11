冬盟味全龍被日職白敲3轟落敗 與中職並列第3

（中央社記者楊啟芳台北11日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在洲際棒球場的比賽，日職白隊出現3支全壘打，其中味全龍4局下被攻6分大局，終場以5比9落敗，目前戰績與中職聯隊並列第3名，明天將正面交鋒。

味全龍2局上靠著朱祥麟敲二壘安打、對方失誤，以及洪瑋漢的安打，先馳得點；3局上林孝程、郭天信、劉基鴻接連敲出安打，再攻下1分，取得2比0領先。

不過4局下日職白隊攻下大局，劉家愷登板投球後，被敲2支安打，再被松田進轟出3分全壘打，之後片山雄哉也敲全壘打，滿壘時再接連被比嘉賢伸、島田海吏敲安打，各帶有1分打點，日職白隊這局打了12個人次，反倒取得6比2領先。

5局上郭天信敲1打點三壘安打後，劉基鴻擊出高飛犧牲打，再添1分，8局上黃柏豪、魏全都敲二壘安打也得1分；不過日職白隊在第5、8局也都有攻下分數，其中增田陸第8局轟出陽春砲，終場日職白隊以9比5擊退味全龍隊。

龍隊今天共動用7名投手，先發投手巴里歐茲（Edison Ernesto Barrios Castillo）投2局沒有被敲安打，送出2次三振，無失分；不過第3任投手劉家愷僅投0.1局，被敲6支安打，包含2發全壘打，狂失6分。

冬盟例行賽僅剩明天1天賽事，味全龍目前戰績為6勝6敗2和，與中職聯隊並列第3名，雖然2隊都已經確定能晉級前4強，不過4強賽對戰組合為第3名交手第2名、第4名則是交手第1名，明天中職和龍隊將直接對戰。（編輯：張芷瑄）1081211