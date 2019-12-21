穀保創隊25年產出國手多 教頭周宗志獲獎別具意義

第3屆穀保家商OB賽21日在新北市三重棒球場舉行，超過120名校友響應，穀保總教練周宗志（右）今年率中華隊拿下U18世界冠軍，也獲頒世界棒壘球總會（WBSC）2019年度最佳總教練、為台灣第一人。中央社記者謝靜雯攝 108年12月21日

（中央社記者謝靜雯台北21日電）穀保家商OB賽在去年底啟用的三重棒球場舉行，超過120名校友響應，今年成棒、青棒中華隊教練球員中，穀保校友有21人，周宗志獲頒WBSC年度最佳總教練，算是創隊25年的豐收年。

穀保家商青棒隊1995年成立，今年為創隊第25年，2016年起舉辦首屆穀保OB賽，2017年也有續辦，新北市議員蔡明堂是穀保家商棒球隊成立的推手，他表示因為校友季後需要安排春訓、秋訓，也需要提早跟球團報備，之後將維持2年辦一次OB賽。

第3屆穀保家商OB賽今天在三重棒球場舉行，超過120名校友回娘家，包括旅日球員陳冠宇、王柏融，旅美球員江少慶、林鋅杰、林家正等人，今天都有出席。

今年為台灣棒球國際賽豐收年，亞洲棒球錦標賽拿下冠軍、U18世界盃棒球賽也奪冠，世界12強棒球賽拿下第5名，今天開幕儀式上，穀保校友一字排開，總計有8人（包括1名教練）今年度入選亞錦、世界12強棒球賽中華隊，U18世界盃中華隊球員、教練團共13人。

穀保家商在台灣基層努力逐漸有成果，穀保總教練周宗志今年率中華隊拿下U18世界冠軍，也獲頒世界棒壘球總會（WBSC）2019年度最佳總教練、為台灣第一人，蔡明堂直言：「很難得、很有意義」。

三重棒球場作為基層棒球訓練基地，去年底啟用，除了球場外，看台觀眾席約可容納近千人，還有宿舍、投打練習區、重量訓練室 ，新北市成棒隊已經進駐，未來新北成棒隊若拿下代表權，也會以三重棒球場為訓練基地。

蔡明堂表示，各地職棒場地外，其實最缺乏像三重棒球場這樣設備完整的業餘訓練基地；接下來三重棒球場將舉行新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，明年3月底大專棒球聯賽公開一級決賽，也將於三重棒球場舉行。（編輯：張芷瑄）1081221