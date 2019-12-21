王彥程日職秋訓初體驗訓練量大 先發出賽有計畫

旅日樂天金鷲隊投手王彥程（左）如願旅日，與球隊簽下育成選手合約，他21日返台出席穀保家商OB賽時表示，剛結束日職訓練，跟過往訓練方式相比，日職訓練量多很多。中央社記者謝靜雯攝 108年12月21日

（中央社記者謝靜雯台北21日電）旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天出席穀保家商青棒隊OB賽，王彥程剛結束秋訓回台，直言日職訓練量大，旅日首個球季球團有安排先發時程，目標早日成為支配下球員。

王彥程今年從穀保家商畢業，9月U18世界盃棒球賽對日本先發、率隊拿下勝利，中華隊最終拿下世界冠軍；王彥程畢業後如願旅日加盟樂天隊，簽下育成選手合約，他說剛結束日職訓練，跟過往訓練方式相比，日職訓練量多很多，「有特別加強伸展和身體的柔軟度」。

王彥程對於日職生涯充滿期待，提到欣賞隊友岸孝之的場上氣勢，投手松井裕樹也有帶著自己訓練，給予很多建議，樂天隊二軍投手教練館山昌平也不斷鼓勵他，「不要心急，日職第一個球季、健康最重要」。

王彥程表示，球團目前有告知，旅日第一年球季二軍出賽， 每個月有規劃性的先發出賽場次，王彥程笑說希望快點比賽，「想知道這段期間的訓練和準備有什麼成果」，對於旅日首年目標，最重要的是整季身體健康，也希望拿出好表現、盡快成為支配下球員（正式球員）。（編輯：張芷瑄）1081221