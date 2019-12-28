柳賢振穿新球衣說法文 藍鳥翻身成韓國人最愛[影]

儘管藍鳥隊曾是韓國人最討厭的球隊。不過，當柳賢振（圖）加入藍鳥之後，情況一百八十度大改觀。（圖取自twitter.com/BlueJays）

（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）南韓投手柳賢振今天投效多倫多藍鳥隊，開口用加拿大官方語言之一的法文說「你好」，親切感加分。加國媒體報導，藍鳥曾是韓國人眼中釘，如今翻身變成最愛球隊。

本季吞下95敗、主場觀眾人數下滑的藍鳥隊，展望新球季想要找回人氣，除了「星二代」內野鐵三角小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、畢吉歐（Cavan Biggio）、畢歇特（Bo Bichette）之外，先發投手柳賢振是一帖良藥。

32歲的左投柳賢振在美職6年，不只是韓國之光，更躍升大聯盟一線球星之列，今年入選明星賽、拿下大聯盟防禦率王，年度投手賽揚獎票選排名第二。

本季戰績排在美聯東區第4，藍鳥隊今天舉行加盟儀式，歡迎效力洛杉磯道奇6年的柳賢振來到新東家。柳賢振用英語發表感言之外，一開口用法語說「你好」，頗有入境隨俗的意味。

當地媒體「多倫多星報」（Toronto Star）預估，柳賢振每5天先發一場，將為藍鳥主場帶來新的活力。99號球衣可望熱賣，羅傑斯中心（Rogers Center）也會常見到南韓國旗飄揚。

儘管藍鳥隊曾是韓國人最討厭的球隊。多倫多星報訪問一名南韓棒球作家指出，藍鳥隊在2015年、2016年季後賽，兩度淘汰德州遊騎兵之後，這支加拿大唯一的大聯盟隊伍就成了韓國人的眼中釘。

因為被藍鳥氣走的遊騎兵，正是南韓強打者秋信守效力的球隊。不過，當柳賢振加入藍鳥之後，情況一百八十度大改觀。

柳賢振以4年8000萬美元（約新台幣24.36億元）合約加盟藍鳥的消息一出，南韓媒體幾乎天天報導這個消息，藍鳥隊新球季每一場比賽也將在南韓全國轉播，一名南韓媒體人說：「柳賢振加盟藍鳥的消息是南韓這一整年最正面的新聞。」

柳賢振今年在大聯盟大放異彩，現役11名大聯盟的南韓球員裡，他是名副其實的南韓之光、人氣一哥。儘管時差17小時，南韓球迷鎖定他先發的場次看轉播，「好像每5天就看一次超級杯」。

多倫多約有7萬韓國移民定居，多倫多星報指出，柳賢振2013年在大聯盟的菜鳥球季，身穿道奇球衣來到藍鳥主場比賽時，外野看台一角有1000多人揮舞南韓國旗相挺。相隔6年他轉戰藍鳥，可望得到全場球迷的支持。（編輯：陳永昌）1081228