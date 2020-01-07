約基奇單場47分創生涯新高 金塊砸傷老鷹[影]

NBA丹佛金塊6日作客亞特蘭大老鷹，中鋒約基奇（圖）豪取生涯單場新高47分，助球隊以123比115使老鷹折翼。（圖取自twitter.com/nuggets）

（中央社亞特蘭大6日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊今晚作客亞特蘭大老鷹，金塊明星中鋒約基奇豪取生涯單場新高47分，加上隊友巴頓來相助獲得本季最多的28分，最後金塊以123比115使老鷹折翼。

這場比賽約基奇（Nikola Jokic）25投16中得47分，另有8籃板5助攻，得分超越他在2017年出戰布魯克林籃網奪得41分的紀錄；而對戰老鷹前，約基奇本季最高得分是去年12月28日迎戰曼菲斯灰熊所創，當時他獨拿31分。

巴頓（Will Barton）則是20投12中得28分，加上9籃板和5助攻，而此前他本季最高分是在去年11月24日金塊擊敗鳳凰城太陽的比賽，當時他拿下22分。

此外，金塊全場三分球27投9中，其中約基奇與巴頓就分別投進4、3顆。

第3節還剩6分8秒，老鷹赫爾特（Kevin Huerter）三分線命中，69比71老鷹只落後2分，不過約基奇隨即回敬三分球並賞藍恩（Alex Len）火鍋澆熄對方反攻氣焰，第3節結束金塊91比86領先。

第4節還剩4分25秒，老鷹楊恩（Trae Young）投進三分球，106比108又追成落後2分，不過此後至比賽終了，雙方始終維持超過3分的差距，最後老鷹就以8分之差吞敗。

本季截至目前為止，老鷹的戰績8勝29負在東區排名墊底，金塊則是25勝11負在西區排名第2，僅次於洛杉磯湖人。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1090107