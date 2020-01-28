謝淑薇詹家姐妹晉4強 澳網女雙決賽瞄準台灣對決

澳洲網球公開賽女雙8強賽，第7種子詹詠然（右）、詹皓晴（左）姐妹擊退對手，闖進4強，這也是詹家姐妹首度在大滿貫賽女雙闖進4強。（劉雪貞提供）中央社 109年1月28日

（中央社台北28日電）澳洲網球公開賽女雙台灣好手傳捷報，頭號種子謝淑薇與捷克好手史翠可娃以及第7種子詹詠然、詹皓晴姐妹都擊退對手，雙雙闖進4強，這也是詹家姐妹聯手後，首度在大滿貫賽女雙闖進4強。

謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）被列為澳網女雙第1種子，今天在8強賽迎戰美國組合布雷迪（Jennifer Brady）與杜勒海（Caroline Dolehide），僅花費56分鐘就以6比2、6比2輕騎過關，打進4強，也追平謝淑薇個人在澳網女雙的最佳成績。

名列第7種子的詹家姐妹面對的是第3種子比利時梅丹斯（Elise Mertens）與白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），首盤雙方激戰到搶7，而且還打到「丟士」之後，詹家姐妹連拿兩分，以7比6（9比7）拔得頭籌。

第2盤詹家姐妹氣勢如虹，一開賽就兩度破發，連拿3局，隨後雖然被對手追到2比3，但接下來沒再給對手機會，連下3局，以7比6（9比7）、6比2獲勝，首度在大滿貫賽打進4強。

謝淑薇、史翠可娃準決賽將對上第4種子的捷克組合，詹家姐妹則將遇上第2種子匈牙利巴波斯（Timea Babos）與法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），如果都能獲勝，有機會在決賽上演台灣對決。（編輯：李錫璋）1090128