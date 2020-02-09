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HBL首次關門比賽 球員遺憾家人無法到場

最新更新：2020/02/09 22:36

（中央社記者龍柏安台北9日電）新型冠狀病毒疫情蔓延，高中籃球聯賽破天荒首次以「關門」方式進行8強賽，除球員、工作人員之外謝絕球迷到場。能仁家商控衛游艾喆說，家人無法到場讓他有些失落。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天在台北和平籃球館、台北體育館兩地開打，高中體總一度有意透過強化防疫措施，仍開放球迷進場加油，沒想到隨著疫情延燒，政策也跟著轉彎，改採「關門」比賽，讓賽事如期舉行。

男子組賽事，能仁家商今天以77比73險勝南山高中，攻下並列全隊最高17分的主力控衛游艾喆坦言，為了8強賽，家人早已排好假期，也準備來台北幫他加油，不料突然宣布不開放球迷進場，讓他心裡有些失落。

能仁前鋒王凱裕也認為，少了加油團的應援聲，讓他比賽少了些亢奮感，而HBL打了32年首次「關門」比賽就讓他們碰上，他也只能苦笑。

游艾喆強調，所有球隊的加油團都不能入場，大家條件相同，「只要打進小巨蛋就好。」

記者詢問，萬一到時疫情仍未控制，依舊關門比賽怎麼辦。王凱裕大驚說，「應該不會這麼倒楣吧。」

南山今天以4分之差惜敗，教頭許時清推崇對手把握度很高，反倒是自家球員禁區命中率太低。

被問到閉門比賽是否有影響，他開玩笑地說，「好險沒人看，有人看搞不好我們命中率只剩下1成5。」（編輯：戴光育）1090209

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