HBL王凱裕想證明自己 率能仁扳倒東山

（中央社記者龍柏安台北10日電）能仁家商前鋒王凱裕今天包辦全場最高的26分，包括在第4節最後5分42秒內獨拿9分，率隊以79比71擊敗東山高中，在高中籃球聯賽8強賽拉出2連勝。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天在台北和平籃球館與台北體育館兩地舉行，上季冠軍能仁靠著第4節王凱裕火力加持，順利擺脫東山糾纏，如願拿下勝利。

談到第4節最後火力噴發，王凱裕率性地說：「因為教練給我無限開火權。」至於另一個原因，是他想證明自己，不比東山王牌前鋒林信寬來得差。

「教練賽前告訴我，要我試著去挑戰林信寬和江均，感覺起來我比他們差了一點。」王凱裕承認，教練這番言論讓他很不是滋味，但也明白教練的用意是激勵他，今天他拿下26分，帳面上比林信寬的23分更優，加上球隊贏球，他說：「就是爽。」

能仁教頭李正豪笑說，他心目中今年聯盟的最佳前鋒，其實是南湖高中的汪哲宇，而非同隊的江均；不過他強調，王凱裕的優點是爆發力很強，而且個性不服輸，「我要他去挑戰江均和林信寬，的確就是想要激勵他。」

能仁在8強依序扳倒南山高中與東山，明天將要面對本季迄今只吞1敗、堪稱是最難爬的泰山，王凱裕笑說：「爬山總不能只爬一半吧。」（編輯：管中維）1090210