中華男足新任總教練 前主帥王家中出線

（中央社記者龍柏安台北13日電）中華男足英國籍總教練蘭卡斯特因戰績不佳，遭提前解職，中華足協召開選訓會議後，今天發新聞稿宣布，將由前國家隊主帥王家中接掌兵符，領軍征戰3場世界盃資格賽。

來自英國的足球教練蘭卡斯特（Louis Lancaster），過去也曾是「神奇教頭」懷特（Gary White）的助理教練，與懷特不同的是，他崇尚開放式進攻型球風，認為進攻就是最好的防守。

可惜去年蘭卡斯特所領軍的中華男足，在2022卡達世界盃資格賽前4場小組賽，除吞下4連敗，累計共失了25球，足協選訓小組召開會議後，決定提前將他解職。

新任中華男足總教練王家中，過去是U23中華隊教練，也曾在2018年底短暫接掌國家隊兵符，他在僅有4天集訓備戰時間的前提下，率隊在東亞盃資格賽第2輪繳出1勝2負，小組排名第3的成績，之後更獲邀前往中國執教，是台灣足壇第一人。

王家中表示，能夠擔任中華男足總教練對他意義非凡，帶領國家隊是榮耀也是一份責任，希望能夠帶領中華男足在接下來的比賽踢出更好表現。

今年3月底中華男足將作客尼泊爾，球隊也將於3月初展開集訓，由於屆時企業足球聯賽也還未開踢，球員體能調整將是一大關鍵，而王家中也透露，目前他已和協會商討選手徵召、集訓安排等相關事宜，也會針對教練團人選與對手戰術進行分析。（編輯：張芷瑄）1090213