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UBA佛光扳倒台師大 搭上4強末班車

最新更新：2020/03/05 17:44

（中央社記者龍柏安台北5日電）UBA上季衛冕軍佛光大學，今天在6強封關戰靠著楊婉琳攻下最高的24分，主力前鋒王竫婷也摘下23分，終場70比59擊敗台灣師大，順利搭上晉級4強的末班車。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強賽，今天在台北體育館進行最後一天賽事，佛光靠著開局一波18比9的攻勢下馬威，最終順利扳倒台師大，成為繼台北市大、世新大學與文化大學後，最後一支晉級4強的球隊。

本季接掌佛光兵符的楊淑淨，賽後眼淚忍不住潰堤，她大嘆：「終於可以好好休息了，我連睡覺作夢都夢到在開會，沒想到球員今年的表現起伏這麼大。」

佛光在6強賽斬斷世新本季的12連勝，並逼得對手吞下本季首敗，不料接下來先被文化痛宰，又輸給北市大，晉級情勢岌岌可危，所幸今天背水一戰球員繃緊神經，順利擊敗對手，有驚無險踏進4強窄門。

談到如願到手的4強門票，王竫婷承認：「大石頭終於放下了。」她坦言，儘管她們本季走得跌跌撞撞，至少仍安全踏進4強門內，接下來她們會好好調整，為之後的決賽做好準備。

今天佛光與台師大之戰，攸關最後一張4強門票，而台師大陣中有不少球員，過去在HBL時期就是就讀楊淑淨帶領的南山高中，楊淑淨坦言：「心情的確很複雜。」

楊淑淨說，當賽程出來時她就曾想過，兩隊安排在最後一天碰頭，屆時會不會贏家才能晉級，沒想到劇本果真如此安排。她無奈地說：「沒辦法，手心手背都是肉，我也只能做好現在該做好的工作。」（編輯：張雅淨）1090305

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