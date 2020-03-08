桃猿單局攻5分奪勝 味全龍熱身賽8連不勝

（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒今天在斗六棒球場的午場官辦熱身賽，樂天桃猿隊1局下就靠著串連安打，攻下5分大局，加上先發洋將霸能及牛棚群壓制，終場以7比3送給味全龍隊8連不勝。

桃猿隊1局下就攻下大局，開路先鋒陳晨威敲安打後，林立、廖健富再接連敲二壘安打，各帶有1分打點，之後葉竹軒、郭永維也都敲安打，再得1分，董子浩接著擊出1分打點滾地球，加上游擊手發生失誤，取得5比0領先，這局共打了11個人次。

6局下郭永維敲三壘安打後，林知譽補上安打，桃猿再添1分；7局下林立選到保送後，利用盜壘、暴投進占三壘，張閔勛再敲1打點安打，終場桃猿以7比3奪勝，送給味全龍5連敗、8連不勝。

龍隊打線則是在5局上靠著郭天信敲安打並盜壘，接著牛塏曄補上安打，帶有1分打點；8局上曾傳昇敲二壘安打展開攻勢，再靠著推進及劉基鴻擊出的滾地球回本壘，之後滿壘時，郭天信擊出帶有1分打點滾地球。

桃猿先發投手霸能投3局，僅被敲出2支安打，出現1次保送，送出3次三振，無失分；接著劉昱言接手投2局，被敲2支安打，失1分，送出4次保送；之後依序派出林樺慶、蘇俊璋、王躍霖、陳禹勳，僅王躍霖有失分。

龍隊先發投手蔡明憲則是投3局，被敲5支安打，出現2次保送，失5分含4分責失；之前在自辦熱身賽表現不佳的林政賢，這場投2局沒有被敲出任何安打，也沒有出現保送，無失分。（編輯：唐聲揚）1090308