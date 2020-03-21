王柏融日職練習賽獲保送 吳念庭2打數無安打

（中央社記者謝靜雯台北21日電）日本職業棒球昨天起展開新一輪練習賽，火腿隊野手王柏融今天先發扛4棒，選到四壞保送、沒敲安打；西武隊野手吳念庭比賽後半段接替守備，2打數無安打，火腿終場以7比4拿勝。

日職開幕戰受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延後，官辦熱身賽15日結束，20日開始新一輪練習賽；北海道日本火腿鬥士隊與埼玉西武獅隊昨天起3連戰，王柏融昨天先發出賽2打數敲出1支安打、吞下1次三振。

王柏融今天打第4棒、守左外野，1局首打席敲出二壘方向飛球出局，4局選到保送上壘，接著被換代跑退場休息，總計2打席沒安打。

吳念庭昨天比賽代跑上場、之後接替守一壘，總計1打數沒安打，今天也沒排在先發打序中，但比賽後半段接替上場守游擊，6局敲出游擊方向滾地球出局，9局敲出飛球出局。

西武首局靠金子侑司、源田壯亮接連安打、保送，攻占滿壘，外崎修汰適時安打先馳得點；火腿比賽前3局沒拿分，4局靠接連保送、洋砲比亞努維瓦（Christian Villanueva）開轟，3分砲幫球隊翻轉戰局，再靠失誤、安打，送回團隊第4分。

西武6局靠栗山巧適時安打追回1分，火腿7局再起攻勢，靠鶴岡慎也二壘打、保送、谷口雄也三壘打送回2分，杉谷拳士安打，送回單局第3分、拉開領先差距，西武9局追分不及，火腿拿下勝利。（編輯：李明宗）1090321