傳劉致榮確診武漢肺炎 經紀公司否認

武漢肺炎疫情延燒，旅美球員陸續回台，外界傳言美國紅襪隊小聯盟確診案例可能為旅美球員劉致榮（前右），經紀公司28日發聲明否認。圖為2月劉致榮搭機赴美春訓，家人及好友送機。（圖取自facebook.com/AZZA4DEREK）

（中央社記者謝靜雯台北28日電）武漢肺炎疫情延燒，旅美球員陸續回台，美職波士頓紅襪隊先前聲明，指出有小聯盟球員回家鄉後確診，外界傳言可能為台灣球員劉致榮，經紀公司今天發聲明否認確診。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，美國職棒小聯盟洋基隊、紅襪隊陸續傳出有球員確診，美職各球團也要求球員離開訓練基地。

美職大聯盟官網於美國時間24日發布新聞，文中提到美職紅襪隊小聯盟體系球員，回到家鄉後接受武漢肺炎檢測結果為陽性，但紅襪隊沒有公布確診球員資料，球員也被要求不要受訪。

近期在台灣球員間流傳，美國紅襪隊小聯盟確診案例可能為旅美球員劉致榮，所屬經紀公司亞凸席行銷今晚發出澄清聲明。

聲明中提到，從24日紅襪隊小聯盟球員確診消息出來後，接到許多關心電話，「我們認為是該替致榮發出澄清聲明，以免大家持續浪費社會資源耳語來耳語去了」，聲明中交代劉致榮從18日返台後持續居家檢疫、沒有隱瞞情事，強調「致榮還在正常的居家檢疫當中，並無確診、趴趴走、甚至病危情事，請大家不要以訛傳訛。」（編輯：吳協昌）1090329