U18世界冠軍立碑台東賓賜棒球場 紀念加激勵

（中央社記者謝靜雯台東2日電）中華隊去年拿下睽違9年的U18世界盃棒球賽冠軍，領隊蔡明堂於穀保家商移地訓練場地台東賓賜棒球場立碑紀念，今天正式揭碑，碑上方的冠軍獎盃，特仿原型以1比1.5比例打造而成。

蔡明堂表示，將紀念碑立在賓賜棒球場邊，除了是紀念，更希望激勵之後的學弟，那些學長們曾經爭取的榮耀，「相信他們也做得到」。

中華青棒隊由去年玉山盃青棒選拔賽冠軍隊、穀保家商取得代表權，於第29屆U18世界盃棒球賽冠軍戰以2比1擊敗勁敵美國隊，攀上「世界頂端」，繼2010年後、睽違9年再拿下世界冠軍，也是中華隊隊史第3冠。

中華隊領隊蔡明堂表示，因為有台東人士建議，經過思考後決定立碑紀念，紀念碑上列上領隊蔡明堂、總教練周宗志、教練田家銘、鄭志強、葉明嘉、黃郁倫，以及中華代表隊共20名球員的姓名，並刻上「中華隊勇奪冠軍重返榮耀是台灣之光、新北之光。陣容中擁有台東籍教練與選手共10人，更是台東之光」。

由於代表隊中部分球員已經進到職棒、未能到場，其餘10名代表隊球員、加上領隊、教練團，藉比賽空檔齊聚拍照留念。

U18東岸聯盟棒球邀請賽目前正於台東舉行，自3月30日起，預計進行至4月4日。（編輯：屈享平）1090402