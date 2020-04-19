更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情當下 券商號子老人安親班依舊熱絡
證券

武漢肺炎疫情當下 券商號子老人安親班依舊熱絡

台灣職棒登美國大報頭版 兄弟隊防疫方式成焦點
運動

台灣職棒登美國大報頭版 兄弟隊防疫方式成焦點

一週大事／世衛遭美暫停金援、中國大外宣激怒世界、罷韓成案...
一週大事

一週大事／世衛遭美暫停金援、中國大外宣激怒世界、罷韓成案...

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

中職閉門開打 樂天應援團傳遞能量

最新更新：2020/04/19 22:36
中職31年球季閉門開打，樂天桃猿隊推出「新10號隊友計畫」，加上應援團長阿誠（右3）與樂天女孩場邊應援，帶動球隊加油氣勢。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中職31年球季閉門開打，樂天桃猿隊推出「新10號隊友計畫」，加上應援團長阿誠（右3）與樂天女孩場邊應援，帶動球隊加油氣勢。中央社記者張新偉攝　109年4月19日

（中央社記者張新偉桃園19日電）中華職棒閉門開打，樂天桃猿隊「新10號隊友」計畫，加上樂天女孩場邊應援，帶動球隊加油氣勢，擔任比賽英文講評的偉恩對她們炒熱氣氛，傳遞應援能量致上敬意。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，使全球體壇一片死寂，台灣領先全球率先閉門開打的中職31年球季，桃猿推出新10號隊友計畫，受到國內外媒體關注。

桃猿球團在本壘及三壘側觀眾席放人型立牌、人型加油看板，架設假人和機器人撐場，在球迷還不能進場前，「新10號隊友」取代球迷在看台撐場。

應援團長阿誠表示，雖然全猿主場少了球迷一起應援吶喊，但是透過大螢幕播放球迷錄製的加油影片，希望讓球員能夠感受球迷仍在場邊；而他也與女孩們帶動加油氣勢，傳達給現場比賽的球員，更希望收看賽事轉播的球迷，能夠感受得到他們的精神與態度。

擔任轉播單位ELEVEN SPORTS英文講評王雲慶及偉恩（Wayne McNeil）表示，看到啦啦隊面對沒有球迷的球場，仍舊展現專業態度，帶著笑容滿面，跳著活力滿滿的舞蹈，透過轉播傳遞應援能量，對她們至上致意。

樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls共有24名成員，卻因為武漢肺炎影響，日籍成員彩香與韓籍成員李何潤都不能來台，也因為限制人數進場，每場僅有8名成員，在三壘設看台輪番登場應援。

首次登場應援，卻是空無球迷的球場，新成員宣琳表示仍舊很緊張，面對人型看板應援是人生很特別的體驗；同是新成員的甯亞與筠熹則表示，現場的人型看板加上透過直播與球迷互動，在腦中想像滿場球迷都在現場一起應援，她們也期待疫情趕快結束，與10號隊友一起現場應援。

雖然沒有球迷進場，桃猿隊選手以好表現回應現場應援團的加油打氣，本週5連戰先後以優異打擊實力擊敗統一獅與富邦悍將，拿下開季5連勝。（編輯：方沛清）1090419

中職閉門開打，樂天桃猿隊推出「新10號隊友計畫」，桃猿球團在本壘及三壘側觀眾席放人型立牌、人型加油看板，架設假人和機器人，由「新10號隊友」替球迷在看台撐場。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中職閉門開打，樂天桃猿隊推出「新10號隊友計畫」，桃猿球團在本壘及三壘側觀眾席放人型立牌、人型加油看板，架設假人和機器人，由「新10號隊友」替球迷在看台撐場。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中職閉門開打，樂天桃猿隊特別推出「新10號隊友計畫」，球團在本壘及三壘側觀眾席放置人型立牌、人型加油看板，架設假人和機器人撐場，與啦啦隊樂天女孩一起為選手加油打氣。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中職閉門開打，樂天桃猿隊特別推出「新10號隊友計畫」，球團在本壘及三壘側觀眾席放置人型立牌、人型加油看板，架設假人和機器人撐場，與啦啦隊樂天女孩一起為選手加油打氣。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中職閉門開打，樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls共有24名成員，卻因為武漢肺炎疫情影響，日籍成員彩香與韓籍成員李何潤都不能來台，也因為限制人數進場，每場僅有8名成員，在三壘設看台應援。中央社記者張新偉攝　109年4月19日
中職閉門開打，樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls共有24名成員，卻因為武漢肺炎疫情影響，日籍成員彩香與韓籍成員李何潤都不能來台，也因為限制人數進場，每場僅有8名成員，在三壘設看台應援。中央社記者張新偉攝　109年4月19日

延伸閱讀
中職4/11原則閉門開打 爭取讓季票球迷入場

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報