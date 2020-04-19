中職閉門開打 樂天應援團傳遞能量

（中央社記者張新偉桃園19日電）中華職棒閉門開打，樂天桃猿隊「新10號隊友」計畫，加上樂天女孩場邊應援，帶動球隊加油氣勢，擔任比賽英文講評的偉恩對她們炒熱氣氛，傳遞應援能量致上敬意。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，使全球體壇一片死寂，台灣領先全球率先閉門開打的中職31年球季，桃猿推出新10號隊友計畫，受到國內外媒體關注。

桃猿球團在本壘及三壘側觀眾席放人型立牌、人型加油看板，架設假人和機器人撐場，在球迷還不能進場前，「新10號隊友」取代球迷在看台撐場。

應援團長阿誠表示，雖然全猿主場少了球迷一起應援吶喊，但是透過大螢幕播放球迷錄製的加油影片，希望讓球員能夠感受球迷仍在場邊；而他也與女孩們帶動加油氣勢，傳達給現場比賽的球員，更希望收看賽事轉播的球迷，能夠感受得到他們的精神與態度。

擔任轉播單位ELEVEN SPORTS英文講評王雲慶及偉恩（Wayne McNeil）表示，看到啦啦隊面對沒有球迷的球場，仍舊展現專業態度，帶著笑容滿面，跳著活力滿滿的舞蹈，透過轉播傳遞應援能量，對她們至上致意。

樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls共有24名成員，卻因為武漢肺炎影響，日籍成員彩香與韓籍成員李何潤都不能來台，也因為限制人數進場，每場僅有8名成員，在三壘設看台輪番登場應援。

首次登場應援，卻是空無球迷的球場，新成員宣琳表示仍舊很緊張，面對人型看板應援是人生很特別的體驗；同是新成員的甯亞與筠熹則表示，現場的人型看板加上透過直播與球迷互動，在腦中想像滿場球迷都在現場一起應援，她們也期待疫情趕快結束，與10號隊友一起現場應援。

雖然沒有球迷進場，桃猿隊選手以好表現回應現場應援團的加油打氣，本週5連戰先後以優異打擊實力擊敗統一獅與富邦悍將，拿下開季5連勝。（編輯：方沛清）1090419

中職閉門開打，樂天桃猿隊推出「新10號隊友計畫」，桃猿球團在本壘及三壘側觀眾席放人型立牌、人型加油看板，架設假人和機器人，由「新10號隊友」替球迷在看台撐場。中央社記者張新偉攝 109年4月19日

中職閉門開打，樂天桃猿隊特別推出「新10號隊友計畫」，球團在本壘及三壘側觀眾席放置人型立牌、人型加油看板，架設假人和機器人撐場，與啦啦隊樂天女孩一起為選手加油打氣。中央社記者張新偉攝 109年4月19日