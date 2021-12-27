王柏融愛吃屏東肉圓 主力外野手離隊把握機會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北27日電）旅日火腿隊野手王柏融季後在台活動不少，先前回到家鄉萬丹辦簽名會感受鄉親熱情，他最懷念的台灣美食是屏東肉圓，火腿陣中2名主力外野手離隊，王柏融要把握機會展現能力。

日職北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融季後返台，25日回到家鄉屏東萬丹舉辦簽名會，今天出席國泰「我的棒球故事樹」活動。

王柏融今天跟鶯歌工商青棒隊球員分享，自己高中3年沒有當過國手，但沒有氣餒，想辦法提升自己的能力，鼓勵大家不要害怕失敗，也在今天活動希望卡上寫下「我能夠相信自己能做到」。

王柏融受訪表示，先前回到屏東辦簽名會，是成為職棒球員後首次回到家鄉辦類似的活動，有些球迷凌晨搭車南下、滿感動的，屏東鄉親很熱情，很多年長的鄉親也有在看棒球。他不忘推銷家鄉愛吃的紅豆餅，最懷念的家鄉美食是屏東肉圓，「跟北部不一樣，我比較喜歡蒸的肉圓。」

火腿隊主力外野手西川遙輝、大田泰示明年球季離隊，王柏融表示，他們有他們的考量，隨著主力外野手離隊，加上今年選秀選進外野手不多，王柏融直言：「感覺我的機會又更多了。」

王柏融表示，希望春訓可以展現能力給教練看，不管守左、中、右外野哪個位置都努力去做，其餘的就看教練團安排。（編輯：張雅淨）1101227