輔大鄧佳友大專聯賽後援勝 設下球速目標拚職棒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，輔仁大學投手鄧佳友（圖）後援登板，投4局無失分、拿下勝投，率隊以5比3擊敗台東大學。中央社記者謝靜雯攝 111年1月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中3日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，輔仁大學投手鄧佳友後援登板，投4局無失分、拿下勝投，率隊以5比3擊敗台東大學；鄧佳友升上大學球速進步約7公里，但他希望投到145公里、挑戰職棒。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大舉行，輔仁大學今天與台東大學交手，輔大5局打完1比3落後，

輔大投手鄧佳友6局接手後援，總計用53球投4局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，有效壓制台東大學打線，幫助球隊凍結落後分數，輔大比賽後半段追分拿下勝利，鄧佳友為勝投。

輔大總教練周德賢受訪表示，鄧佳友今天球速發揮，曲球也有威力，讓對方打不好；鄧佳友今年大二，周德賢稱讚他心態上進步很多，表現也跟著提升。

鄧佳友對自己今天表現不算滿意，自評表現60分，有一些可以在控制範圍內的細節沒有控制好，球的位置不好，是打者打不好，投球策略主要照著捕手的配球走。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄧佳友表示，高中時球速大概135公里左右，進到大學有做重量訓練，希望全方面都能提升，目前最快球速142公里，但他認為還不夠，目標直球最快投到145公里，均速可以提升到143公里左右。

鄧佳友自我要求高，除了速度，也希望控球再加強，認為變化球不夠快也不夠犀利，騙不到打者，除了直球外還有滑球和曲球，他替自己設下目標，如果直球球速投破145公里，就會試著挑戰職棒選秀。（編輯：屈享平）1110103