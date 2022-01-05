李騏再見安當英雄 大專聯賽複賽美和科大第2勝

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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽台灣體大5日與美和科大交手，台體大前8局領先，9局守備誤事，單局2次失誤種下敗因，美和大一野手李騏（圖）敲出生涯首支再見安打，率隊以8比7拿下複賽2連勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月5日

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（中央社記者謝靜雯台中5日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽台灣體大今天與美和科大交手，台體大前8局領先，9局守備誤事，單局2次失誤種下敗因，美和大一野手李騏敲出生涯首支再見安打，率隊以8比7拿下複賽2連勝。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，地主台灣體大今天與美和科大交手，比賽前8局打完台體大7比4領先，美和科大展現韌性，9局下追分，靠著安打、觸身球保送、四壞保送攻佔滿壘。

美和科大延續攻勢，1人出局後靠著對手接連2次守備失誤、一口氣跑回3分、7比7扳平比數，2人出局後美和大一野手李騏敲出右外野方向再見安打，幫助球隊拿下勝利。

美和科大昨天以2比0擊敗開南大學、複賽首勝開張，今天延續氣勢搶下複賽第2勝，美和科大總教練鄧蒔陽受訪表示，今天可以逆轉搶勝主要是球員不放棄，沒有到最後出局數都不算比賽結束。

鄧蒔陽提到，今天雙方都有不少失誤，學生棒球就是這樣，這也是後面還需要加強的地方，今天下午賽事台東大學靠著再見安打擊敗台北市大，鄧蒔陽坦言打到9局下時，有想過會不會這麼剛好連兩場都是再見比賽、沒想到成真。

美和科大複賽先吞下3連敗、接著拿下2連勝，鄧蒔陽表示，沒有把輸贏壓力放在球員身上，但也希望球員可以克服守備失誤的問題，不然打起來會比較辛苦，比較開心的地方是板凳球員上場能適時發揮。

敲出再見安打的李騏也是比賽中半段才替補上場的球員，今天是個人複賽首場出賽、沒想到就當英雄，鄧蒔陽稱讚李騏運動能力很好，臂力也很優異。

李騏表示，今天是棒球生涯首度敲出再見安打，上場時很緊張，學長有提醒抓直球打，剛好抓到偏高的直球，升上大學後抗壓有進步，但各方面都還有進步的空間。（編輯：劉學源）1110105