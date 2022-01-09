PLG第一人辛巴雙30 攻城獅延長賽力退夢想家

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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅9日延長賽以86比80擊敗福爾摩沙台新夢想家，重回龍頭寶座，洋將辛巴（中）拿下34分、31籃板，為聯盟首位達成「雙30」紀錄的球員。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月9日

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）職籃PLG新竹街口攻城獅今天延長賽靠著陳堅恩三分球與朱雲豪三分打，以86比80擊敗福爾摩沙台新夢想家，重回龍頭寶座，洋將辛巴拿下34分、31籃板，為聯盟首位達成「雙30」球員。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹攻城獅今天在主場新竹縣體育館迎戰夢想家，賽前夢想家以4勝2敗暫居龍頭寶座，攻城獅以0.5場勝差緊追在後，而此次焦點在於成力煥轉戰夢想家後，首次回到新竹，出戰前東家。

攻城獅洋將大勝（Branden Dawson）睽違近1個月再度出賽，傷癒歸隊首戰包辦全隊前8分，並與李家瑞輪流上演雙手爆扣，首節以25比21領先；面對前東家，成力煥首節攻下5分，包括一記三分球，儘管場邊出現噓聲，但也有球迷高舉加油看板力挺。

夢想家靠著次節錢肯尼、吳永盛接力在外線開火，以46比41反超，第3節力阻攻城獅拉近比分，雙方前3節結束仍維持5分差。

攻城獅李家瑞昨天面對高雄鋼鐵人，決勝節最後2罰中1，錯失追平機會，今天第4節不但飆進三分球、追成只剩2分差，還送出關鍵助攻，幫助辛巴（Sim Bhullar）籃下得分，以75比75扳成平手，將比賽逼入延長賽。

兩隊延長賽互有領先，攻城獅陳堅恩命中三分球，幫助球隊要回領先，朱雲豪抓下進攻籃板後單手補籃，並完成三分打，擴大領先差距，成力煥最後關頭發球失誤，遭攻城獅蕭順議抄截，夢想家錯失反攻機會，攻城獅以6分差帶走勝利，再度登上龍頭寶座。

攻城獅辛巴本季至今全勤出賽，今天繳出34分、31籃板、6阻攻成績，也是PLG首位達成「雙30」紀錄的球員，其中進攻籃板就占16個，締造聯盟新頁，而團隊單場抓下82籃板，同樣改寫聯盟紀錄。

夢想家此役5人得分雙位數，其中成力煥拿下11分、5籃板。

朱雲豪頂著選秀狀元光環加入攻城獅，此役貢獻8分、8籃板，包括延長賽關鍵補籃，他賽後接受轉播單位訪問時直呼是運氣好，他透露，目前還在適應職業場上的節奏與身體對抗，「這兩天手感比較不好，希望在其他方面幫助球隊」。（編輯：張雅淨）1110109