莫蘭特29分擊垮勇士 灰熊10連勝續堆隊史紀錄[影]

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美國職籃NBA曼菲斯灰熊11日以116比108擊敗金州勇士，創下隊史10連勝紀錄，灰熊球員莫蘭特攻下29分為全隊最高分。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社曼菲斯11日綜合外電報導）在莫蘭特（Ja Morant）攻下29分的帶領下，美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天116比108擊敗金州勇士，將隊史連勝紀錄向上堆高到10連勝。

灰熊除拿下全場最高分的莫蘭特外，威廉斯（Ziaire Williams）貢獻17分，板凳出發的瓊斯（Tyus Jones）有17分、8助攻的表現，克拉克（Brandon Clarke）攻下14分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）有13分、11籃板的「雙十」成績。

柯瑞（Stephen Curry）攻下勇士最高27分，並抓下10個籃板、送出10次助攻，拿下他本季第2次「大三元」。因傷缺陣兩年半後，於近日復出的湯普森（Klay Thompson）拿下14分。

魏金斯（Andrew Wiggins）與替補的培頓（Gary Payton II）皆獲13分，波爾（Jordan Poole）則有12分進帳，但勇士防守大鎖葛林（Draymond Green）因為小腿傷勢缺陣，吞下近4場比賽中的第3敗。

身陷犯規麻煩的傑克森在回到場上後，於終場前10分11秒的進球，讓球隊將比分超前。

但勇士的湯普森先是兩罰俱中，然後再秀了一手後撤步跳投，並助攻給培頓灌籃得手，讓勇士在終場前1分14秒時，將分差縮小到3分。

此時，莫蘭特先是切入拋投得手，在柯瑞於三分線外出手落空後，他再完成一次「3分打」，在比賽剩下28.9秒時，讓灰熊領先達8分。

本季兩度獲選為單週最佳球員的莫蘭特，此役還送出8次助攻，並抓下5個籃板，還有2次阻攻。

安德森（Kyle Anderson）今天3次抄截成功，灰熊全隊抄了對手11球，並把握勇士16次失誤的機會，一舉拿下26分。

由於失誤太多，加上灰熊抓下11記進攻籃板，勇士出手的機會比對手足足少了18次。

柯瑞得分雖是勇士全隊最多，但三分球僅9投2中，一共21次出手也只命中8球。勇士今天三分球36投13中，命中率不及34投14中的灰熊，在三分線外拿的分數也比灰熊少了3分。

湯普森此役的手感也不是太理想，包括三分球5投2中在內，13次出手命中5球。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110112