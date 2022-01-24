UBA王凱裕飆24分新高 政大扳倒高師大晉8強

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政治大學王凱裕（右）24日在大專籃球聯賽（UBA）預賽繳出24分，包括6記三分球，雙創個人生涯最佳，率隊以84比67擊敗高師大，成為本屆首度前進8強的球隊。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月24日

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）政治大學王凱裕今天在大專籃球聯賽（UBA）預賽繳出24分，包括6記三分球，雙創個人生涯最佳，率隊以84比67擊敗高師大，拿下第10勝，成為首支闖進8強的球隊。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽第4階段在台藝大、世新大學兩地舉行，將決定最後晉級8強隊伍。

衛冕軍政大賽前與健行科大以9勝1敗並列龍頭，距離8強門票只差1勝，今天首度造訪台藝大體育館，政大以84比67力退高師大，成為本屆首度前進8強的球隊。

政大教頭陳子威賽後接受媒體聯訪時表示，「昨天練球時就發現這邊籃框比較硬一點，大家熱身上籃都放好多槍，還需要多適應」。

談到此役攻防兩端有點綁手綁腳，陳子威認為，球隊無論在籃框、場地、裁判尺度方面適應上都還要再快一點。

王凱裕繳出全隊最高的24分，外加4籃板、2助攻，其中得分及單場6記三分球都是生涯新高，陳子威稱讚，王凱裕上階段預賽結束後狀況一直不錯，今天也把握上場機會，希望王凱裕未來能填補學長洪楷傑空缺，扮演球隊快攻箭頭。

談到外線手感火熱，王凱裕歸功於隊友及教練鼓勵，他透露，先前會在意前一球有沒有進，但隊友鼓勵他勇敢出手，「不管有沒有進，他們會幫我搶籃板」，有了隊友做後盾，讓他投得更有信心。

至於球隊農曆春節連假規劃，陳子威表示，「就看這4場球，如果想要挑戰冠軍，這4場如果沒有好的內容並贏球的話，要講冠軍太難了，希望盡可能贏下比賽」。

政大上季預賽只輸2敗，本季目前唯一的1敗是輸給健行，陳子威指出，「就看今年預賽能不能再進步」，但後面比賽將遇到國體、義守等球隊，將會越來越難打，也是考驗球隊的時候。（編輯：戴光育）1110124