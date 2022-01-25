法國改防疫規定 喬科維奇有望衛冕法網

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世界球王喬科維奇因未施打COVID-19疫苗，根據法國最新防疫規定，即使5月法網開打時他未接種疫苗，仍可能獲准捍衛法網冠軍頭銜。（圖取自twitter.com/djokernole）

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）世界球王喬科維奇因未施打COVID-19疫苗無緣參加澳洲網球公開賽。不過，根據法國最新防疫規定，即使5月法網開打時他仍未接種疫苗，仍可能獲准捍衛法網冠軍頭銜。

本月稍早，塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）的澳洲簽證在澳網開打前遭取消，因為他沒打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。他上法院最後一搏，試圖留在澳洲打澳網，結果上訴失敗，16日離開墨爾本。

澳網是每年首場網球大滿貫賽事，第2場則為紅土場地的法網，喬科維奇去年在法網2度封王，這也是他挑戰拿下第21座大滿貫金盃的下一個機會。

由於法國先前有一項新法律，未接種疫苗者將不准進入體育場、餐廳、酒吧和其他公共場所，因此外界原先認為，喬科維奇將無法參加5月22日至6月5日在巴黎羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）舉辦的法國網球公開賽。

法國體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）先前說，一旦相關法律通過，進入體育場、戲院或展覽館都必須提供疫苗通行證，「所有觀眾，從業人員都必須遵守，包括本國與外國專業人士。」

不過，美聯社報導，根據24日生效的新法，可提供證據證明自己在過去6個月內篩檢結果呈陽性者，無需出示疫苗通行證。而喬科維奇先前曾表示，他去年12月中旬的檢測結果呈陽性，因此他可能可以參加法網。

美聯社已就喬帥參加法網的問題向法國體育部提出詢問，但尚未得到回應。

法網主辦單位先前表示，針對比賽防疫規定，現在發表評論為時尚早，因為從現在到5月之間，政府防疫限制仍可能根據疫情狀況進行相應調整。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110125