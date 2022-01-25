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台東大學大專聯賽亞軍隊史最佳 技戰術分析是特色

2022/1/25 18:39（1/25 18:51 更新）
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台東大學棒球隊在110學年度大專棒球聯賽（公開一級）首度闖進冠軍戰，最後以2比6不敵國立體大，但亞軍已經是隊史最佳成績。中央社記者謝靜雯攝 111年1月25日
台東大學棒球隊在110學年度大專棒球聯賽（公開一級）首度闖進冠軍戰，最後以2比6不敵國立體大，但亞軍已經是隊史最佳成績。中央社記者謝靜雯攝 111年1月25日
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（中央社記者謝靜雯新北25日電）台東大學此次大專棒球聯賽（公開一級）首度闖進冠軍戰，最後以2比6不敵國立體大，但亞軍已經是隊史最佳成績；總教練王信民滿意球員表現，點出台東大學棒球隊技戰術分析特色。

台東大學棒球隊2014年成軍，雖然成軍時間不算長，但近年打出不錯成績，上屆大專棒球聯賽（公開一級）拿下季軍已經是隊史最佳，此次再推進隊史紀錄，直闖冠軍戰。

今天冠軍戰3局打完台東大學2比0領先，4局被國體攻下4分大局，比賽後半段無力追分、吞敗拿下亞軍；台東大學總教練王信民表示，「球員們表現很棒，場上展現拚勁，可惜事與願違」。

王信民表示，國立體大的打擊很好，今天台東大學得點圈有人時沒有把握，該得的分數沒有拿下，4局投手、守備也都有狀況，才會讓國體攻下大局。

雖然沒能如願抱回冠軍，但王信民笑說，一次進步一名，這樣也不錯，給學生目標，特別感謝穀保家商「蔡董」蔡明堂提供台東賓賜棒球場給台東大學棒球隊練習，也感謝台東縣政府教育處體健科提供資源。

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近年台東大學棒球隊打出不錯成績，除了完整的棒球訓練體系，慢慢吸引東部學子回歸外，王信民表示，學校制度也有很大的影響，台東大學棒球隊不僅要求球技，在學科上也很強調，願意來的球員都是肯學的球員，不會因為學科卻步。

王信民表示，台東大學棒球隊在技戰術分析、訓練法、教練學等課程設計都很完整，讓球員知道怎麼去蒐集資料、分析自己的表現，也更了解自己，這是台東大學棒球隊的特色，未來如果沒能繼續以打球為職業，在棒球領域也還可以有其他發展。（編輯：張雅淨）1110125

台東大學棒球隊成軍8年，此次110學年度大專棒球聯賽（公開一級）首度闖進冠軍戰，最後以2比6不敵國立體大，但亞軍已經是隊史最佳成績。總教練王信民也點出台東大學棒球隊技戰術分析特色。中央社記者謝靜雯攝 111年1月25日
台東大學棒球隊成軍8年，此次110學年度大專棒球聯賽（公開一級）首度闖進冠軍戰，最後以2比6不敵國立體大，但亞軍已經是隊史最佳成績。總教練王信民也點出台東大學棒球隊技戰術分析特色。中央社記者謝靜雯攝 111年1月25日
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