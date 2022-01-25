UBA白曜誠關鍵抄截立功 義守逆轉輔大搶進8強

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（中央社記者龍柏安台北25日電）義守大學今天靠著前鋒邱子軒關鍵2罰後來居上，加上雙衛白曜誠與劉承彥連續抄截得手，終場以82比80險勝輔仁大學，也讓他們提前確定搭上UBA男子組8強列車。

110學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）男子組第3階段預賽，今天在台灣藝術大學與世新大學兩地開打，一隻腳已踏進8強門檻的義守大學，今天遭到輔仁大學逆襲，全場幾乎一路落後，直到第4節最後50.2秒，邱子軒2罰俱中才取得1分領先。

仍有機會奪勝的輔大，先在最後39.5秒進攻發生失誤，還送白曜誠站上罰球線，他2罰中1，輔大急攻長傳又被劉承彥斷下，悲情地與勝利擦身而過。

邱子軒攻下全場最高的27分，他透露，對手今天外線太準，反觀他們火力一直無法有效提升，加上失誤又多，導致泰半處於落後。

白曜誠今天僅拿下8分，不過最後39.5秒內操刀4罰中2，他攤開左手掌秀出大片瘀青，才透露昨天比賽受傷，原本不以為意，沒想到今天一早起床才發現傷勢不輕，「我想說先搶進8強再說。」

身為射手最後關頭罰球失準，白曜誠承認，站上罰球線前他就有些擔心會造成影響，他苦笑說：「結果影響真的滿大的。」

義守逆轉勝輔大後，預賽戰績來到9勝3負，也是繼衛冕軍政治大學、健行科大與世新大學之後，第4支確定晉級8強的球隊。（編輯：張雅淨）1110125