更多編輯台推薦新聞：
護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」
地方

護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
過年電影台強檔節目表 小年夜到初五追片看點
首頁 / 運動

澳網女雙捷克組合封后 笑納兩人第4座大滿貫金盃

2022/1/30 17:23（1/30 17:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澳洲網球公開賽女雙決賽30日登場，捷克組合卡雷茨科娃與斯尼科娃拿下兩人聯手的第4座大滿貫賽事冠軍。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）
澳洲網球公開賽女雙決賽30日登場，捷克組合卡雷茨科娃與斯尼科娃拿下兩人聯手的第4座大滿貫賽事冠軍。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本30日綜合外電報導）澳洲網球公開賽女雙決賽今天登場，第一種子的捷克組合卡雷茨科娃與斯尼科娃擊敗哈薩克－巴西組合戴妮琳娜與哈達德梅雅，拿下兩人聯手的第4座大滿貫賽事冠軍。

卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova）今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）先丟一盤但後來居上，最後以6比7（3比7）、6比4、6比4奪冠。

去年兩人在澳網決賽敗給比利時名將梅丹斯（Elise Mertens）與白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）組合，屈居亞軍。

目前女單世界排名第4的卡雷茨科娃說：「我想感謝我的搭檔卡特林娜（斯尼科娃）。」

「她跟我一起打球非常久了，我很開心我們還是合作得極好。我很期待下一趟冒險。」

卡雷茨科娃／斯尼科娃2016年首次搭檔出賽後，已在法網（2018、2021年）與溫網（2018年）女雙賽事3度封后。

非種子組合戴妮琳娜（Anna Danilina）與哈達德梅雅（Beatriz Haddad Maia）在今年澳網前的雪梨經典賽（Sydney Classic）才首次搭檔出戰，並一舉拿下該項賽事女雙冠軍。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1110130

延伸閱讀
澳網女單巴蒂封后 終結44年地主冠軍荒輪椅球王奧柯特退休 誓言繼續改變人們對身心障礙者看法澳網混雙 克法聯軍擊敗地主組合奪冠
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族