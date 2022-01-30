澳網女雙捷克組合封后 笑納兩人第4座大滿貫金盃

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澳洲網球公開賽女雙決賽30日登場，捷克組合卡雷茨科娃與斯尼科娃拿下兩人聯手的第4座大滿貫賽事冠軍。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）

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（中央社墨爾本30日綜合外電報導）澳洲網球公開賽女雙決賽今天登場，第一種子的捷克組合卡雷茨科娃與斯尼科娃擊敗哈薩克－巴西組合戴妮琳娜與哈達德梅雅，拿下兩人聯手的第4座大滿貫賽事冠軍。

卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova）今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）先丟一盤但後來居上，最後以6比7（3比7）、6比4、6比4奪冠。

去年兩人在澳網決賽敗給比利時名將梅丹斯（Elise Mertens）與白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）組合，屈居亞軍。

目前女單世界排名第4的卡雷茨科娃說：「我想感謝我的搭檔卡特林娜（斯尼科娃）。」

「她跟我一起打球非常久了，我很開心我們還是合作得極好。我很期待下一趟冒險。」

卡雷茨科娃／斯尼科娃2016年首次搭檔出賽後，已在法網（2018、2021年）與溫網（2018年）女雙賽事3度封后。

非種子組合戴妮琳娜（Anna Danilina）與哈達德梅雅（Beatriz Haddad Maia）在今年澳網前的雪梨經典賽（Sydney Classic）才首次搭檔出戰，並一舉拿下該項賽事女雙冠軍。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1110130