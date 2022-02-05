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NBA洛夫投進致勝罰球 騎士險勝黃蜂[影]

2022/2/5 12:20（2/5 12:43 更新）
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靠著洛夫終場前1.2秒的兩記致勝罰球，美國職籃NBA克里夫蘭騎士4日以102比101驚險擊退東道主夏洛特黃蜂。（圖取自facebook.com/Cavs）
靠著洛夫終場前1.2秒的兩記致勝罰球，美國職籃NBA克里夫蘭騎士4日以102比101驚險擊退東道主夏洛特黃蜂。（圖取自facebook.com/Cavs）
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（中央社夏洛特4日綜合外電報導）靠著洛夫（Kevin Love）終場前1.2秒的兩記致勝罰球，美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天以102比101驚險擊退東道主夏洛特黃蜂，避免了遭逆轉勝的難堪局面。

騎士此役雖有洛夫25分、艾倫（Jarrett Allen）29分22籃板、古德溫（Brandon Goodwin）12分9助攻的精彩表現加持，卻差點把勝利搞飛。

黃蜂第4節一度落後達17分，但倒數不到2分鐘追到只落後6分，之後華盛頓（P.J. Washington）投進兩記三分球加上烏布雷（Kelly Oubre Jr.）追加1顆的9比0攻勢，讓黃蜂在倒數46.2秒一舉超前。

艾倫倒數35.3秒撥進籃板球，讓騎士追到只落後1分。

接下來黃蜂進攻未果，給了騎士反攻機會。羅齊爾（Terry Rozier）的犯規把洛夫送上罰球線，罰進致勝2分。黃蜂喊暫停準備最後一擊，球卻硬生生被古德溫超走，至此勝負底定。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110205

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