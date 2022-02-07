郭天信薪水翻倍調幅全隊最多 目標金手套連霸

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味全龍隊野手郭天信2021年打出好成績，包辦外野手金手套和最佳9人獎，也有入圍年度最佳新人獎。味全龍隊7日在天母棒球場開訓，他在開季心願卡寫上「身體健康、金手套連霸」。中央社記者張新偉攝 111年2月7日

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）味全龍隊野手郭天信去年打出好成績，包辦外野手金手套、最佳9人獎，領隊任中傑今天受訪表示，郭天信是談薪指標性人物調幅最多，今年球季月薪至少翻倍，郭天信則喊話，希望金手套連霸。

中華職棒味全龍隊去年加入一軍例行賽事，球季後半段越打越好，外野手「天哥」郭天信新人年打出亮眼成績，包辦外野手金手套和最佳9人獎，也有入圍年度最佳新人獎。

味全龍隊今天在天母棒球場開訓，領隊任中傑表示，新球季議約持續進行中，但郭天信是指標性的球員，先敲定後可以當作基準。

郭天信去年月薪新台幣10萬元，任中傑表示，郭天信薪水調幅是團隊最高，今年球季月薪超過20萬元，但還有細節要等待最後確認，球團也期許郭天信可以維持穩定表現至少3年，「這樣才算是明星級球員的水準。」

郭天信表示，談薪目前都差不多了，對於薪水漲幅很滿意，去年雖然有不錯的表現，但球季尾聲開始有點沒力，今年春訓會特別加強重量和體能訓練，希望把好成績複製貼上，開季就調整到位。

郭天信在開季心願卡寫上「身體健康、金手套連霸」，他表示，教練張建銘給的目標是5連霸，「有機會就試看看，但不會看得太重，健康、穩定出賽最重要。」（編輯：張雅淨）1110207