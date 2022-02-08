台日交流賽中職26人名單11日前確定 悍將缺席

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）表定於3月5、6日在東京巨蛋舉行的台日交流賽，富邦悍將多名球員表態婉拒，中職秘書長楊清瓏今天證實，台日交流賽26人名單預計11日前確定，目前4隊都有球員、僅缺富邦悍將。

中華職棒組成聯隊由統一獅隊總教練林岳平領軍，將於3月5、6日於日本東京巨蛋與日本武士隊打2場交流賽，今天富邦悍將多名球員包括張進德、江少慶等人都表態經過考慮後決定婉拒參賽。

中職秘書長楊清瓏表示，林岳平本來列出的聯隊名單中，悍將隊球員有5人，這5人在首波意願調查時都有意願參賽，但之後因為個人因素考量婉拒，「站在聯盟的立場，尊重球員和球團。」

目前名單中的球員，以統一獅隊和中信兄弟球員占比例較多，獨缺富邦悍將隊球員，楊清瓏表示，聯盟和球團都有密切的互動溝通，但最後還是會尊重個人考量。

楊清瓏表示，按照時程規劃，預計11日前會確定正式26人名單，正式名單和教練團名單將於下週公布，目前名單中的球員，除了個人有意願、球團放行之外，也有已經完成2劑疫苗施打。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，聯盟先前有提交計畫給中央流行疫情指揮中心，採泡泡模式7＋7隔離方案，居家檢疫前7天，可以申請去球場練球，幫助球員調整備戰新球季。

聯盟表示，雖然還沒有正式收到回文，但中央流行疫情指揮中心表示，聯盟提出的方案有前例可循，應該是樂觀看待。（編輯：張芷瑄）1110208