更多編輯台推薦新聞：
台裔滑冰選手陳楷雯完美演繹梁祝 吸睛舞衣來自母親巧手
運動

台裔滑冰選手陳楷雯完美演繹梁祝 吸睛舞衣來自母親巧手

台灣解禁福島食品 高於國際標準把關擋核食
政治

台灣解禁福島食品 高於國際標準把關擋核食

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊
政治

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三星勞資談判破裂恐遇創立53年首次罷工 工會要求加薪10%
首頁 / 運動

台灣女足代表隊專機返台 再驗出一人陽性

2022/2/8 19:51（2/8 20:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣女足代表隊結束在印度舉行的亞洲盃賽事，36名隊職員8日搭乘由總統蔡英文指示派遣的專機自印度返台，除原有6名確診者由救護車後送集中檢疫所，另有1人採陽，其餘29人採陰將依規定前往防疫旅館。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月8日
台灣女足代表隊結束在印度舉行的亞洲盃賽事，36名隊職員8日搭乘由總統蔡英文指示派遣的專機自印度返台，除原有6名確診者由救護車後送集中檢疫所，另有1人採陽，其餘29人採陰將依規定前往防疫旅館。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場8日電）台灣女足代表隊36名隊職員今天搭乘由總統蔡英文指示派遣的專機自印度返台，除原有6名確診者由救護車後送集中檢疫所，另有一人採陽，其餘29人採陰將依規定前往防疫旅館。

在印度參加「2022年亞洲盃女足賽」2022 AFC Women's Asian Cup的台灣代表隊，搭乘中華航空公司CI-5686 返國專機在下午5時16分降落桃園國際機場。

桃園國際機場國境單位表示，代表隊成員抵台後，隊職員中的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者在完成檢疫憑證審查及機邊驗放程序後，由救護車經機坪後送，其餘隊員則依落地採檢規定進行檢驗及入境等程序通關。

國境單位表示，隊職員的PCR採檢結果在晚間7時前陸續出爐，除了6名原有的確診者外，另有一人採檢陽性，將安排搭乘救護車後送，其他29名隊職員的採檢結果都為陰性。

今天下午疫情指揮中心記者會中有媒體問及，如何確保染疫台灣女足隊成員不增加一般人與同機成員感染風險，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，根據專家意見，考量機上氣流，台灣女足代表隊確診者將安排坐在靠近機尾座位，與其他代表團成員分隔，確保安全性。

外交部亞東太平洋司司長周民淦今天在外交部例行記者會表示，代表隊6日結束所有賽事，為協助隊員以最舒適、便利方式返國，政府決定派遣華航專機，從桃園飛孟買接回共36名隊職員。

周民淦指出，女足隊職員將採分流上下機、梅花座，全程戴口罩、穿戴防護衣，專機在行前與返台後，都會進行全機清消，以確實落實防疫措施。至於華航14名執行任務機組員，也都在14天前完成3劑疫苗接種，同時全程配戴N95口罩、手套、防護衣與護目鏡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

體育署競技運動組長藍坤田7日接受媒體聯訪表示，台灣女足代表隊這次共9人染疫，包括2名隊職員和7名球員，目前2名隊職員和1名選手已康復，其餘6名選手PCR仍呈現陽性，但都屬於無症狀或輕症，代表隊返台後，確診者將送往集中檢疫所，並安排其餘成員赴防疫旅館。

台灣女足這次出征在印度舉行的亞洲盃，即使陣中數名主力因COVID-19確診缺陣，但全隊展現永不放棄精神，獲得蔡總統讚賞，除派遣專機到印度，讓選手、教練及後勤團隊能盡快返台好好休息，也承諾對於染疫選手將會提供最好的照顧。（編輯：方沛清）1110208

台灣女足代表隊結束在印度舉行的亞洲盃賽事，搭乘中華航空專機返台，專機8日傍晚降落桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月8日
台灣女足代表隊結束在印度舉行的亞洲盃賽事，搭乘中華航空專機返台，專機8日傍晚降落桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月8日
台灣女足代表隊完成亞洲盃賽事，36名隊職員8日搭乘專機自印度返台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月8日
台灣女足代表隊完成亞洲盃賽事，36名隊職員8日搭乘專機自印度返台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年2月8日
延伸閱讀
台灣女足不敵越南 教練：請相信能拿到世界盃門票蔡總統：派專機赴印度 讓選手教練盡快回台台灣女足不敵越南 蘇貞昌：奮戰精神感動每個人外交部：台灣女足8人染疫皆輕症 6日踢完最後一場專機返國
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族