戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

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世界球后戴資穎3月初將出征德國羽球公開賽，這也是她相隔8年後重返德國。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北23日電）世界球后戴資穎3月初將出征德國羽球公開賽，提前替3月16日開打的全英羽球公開賽熱身備戰，這也是她相隔8年後重返德國，也希望新年第一戰可以開出亮麗紅盤。

高居世界球后已逾204週的戴資穎，最近一次出賽是去年底在西班牙舉辦的世界羽球錦標賽，當時她在決賽不敵日本名將山口茜屈居亞軍，也追平隊史最佳戰績。

8年前戴資穎參加德國羽球公開賽時，首輪意外以0比2不敵泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），今年她再次出征德國，旨在替全英公開賽暖身，她預計3月初搭乘長榮航空飛往英國，再轉往德國參賽。

1899年創賽的全英公開賽，是現今歷史最悠久的公開賽，也素有「小世界盃」美名，而戴資穎生涯共3度在全英封后，去年她為備戰東京奧運缺席這項羽壇盛會，最後讓日本名將奧原希望生涯第2度稱后。

在全英歷史上，自21世紀以來僅中國女將謝杏芳曾在2005年起至2007年締造過3連霸，和戴資穎並列3冠最多，戴資穎若今年再次稱后，將成為21世紀以來女單奪冠次數最多的球員。

依籤表來看，戴資穎全英首輪將碰上31歲的比利時女將譚蓮妮，8強則可望碰上尋求衛冕的奧原希望，若無意外，4強應會遭遇泰國名將拉差諾（Ratchanok Intanon）與韓國小將安洗瑩之間的勝方。（編輯：張芷瑄）1110223