更多編輯台推薦新聞：
日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日澳等國制裁一次看
國際

俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日澳等國制裁一次看

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭將宣布進入緊急狀態 徵召18至60歲預備役軍人
首頁 / 運動
戴資穎
新聞專題
戴資穎1/92

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

2022/2/23 18:35（2/23 19:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界球后戴資穎3月初將出征德國羽球公開賽，這也是她相隔8年後重返德國。（中央社檔案照片）
世界球后戴資穎3月初將出征德國羽球公開賽，這也是她相隔8年後重返德國。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北23日電）世界球后戴資穎3月初將出征德國羽球公開賽，提前替3月16日開打的全英羽球公開賽熱身備戰，這也是她相隔8年後重返德國，也希望新年第一戰可以開出亮麗紅盤。

高居世界球后已逾204週的戴資穎，最近一次出賽是去年底在西班牙舉辦的世界羽球錦標賽，當時她在決賽不敵日本名將山口茜屈居亞軍，也追平隊史最佳戰績。

8年前戴資穎參加德國羽球公開賽時，首輪意外以0比2不敵泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），今年她再次出征德國，旨在替全英公開賽暖身，她預計3月初搭乘長榮航空飛往英國，再轉往德國參賽。

1899年創賽的全英公開賽，是現今歷史最悠久的公開賽，也素有「小世界盃」美名，而戴資穎生涯共3度在全英封后，去年她為備戰東京奧運缺席這項羽壇盛會，最後讓日本名將奧原希望生涯第2度稱后。

在全英歷史上，自21世紀以來僅中國女將謝杏芳曾在2005年起至2007年締造過3連霸，和戴資穎並列3冠最多，戴資穎若今年再次稱后，將成為21世紀以來女單奪冠次數最多的球員。

依籤表來看，戴資穎全英首輪將碰上31歲的比利時女將譚蓮妮，8強則可望碰上尋求衛冕的奧原希望，若無意外，4強應會遭遇泰國名將拉差諾（Ratchanok Intanon）與韓國小將安洗瑩之間的勝方。（編輯：張芷瑄）1110223

延伸閱讀
戴資穎與辛度亦敵亦友 互相砥礪走羽球路戴資穎獲BWF最佳女球員獎 麟洋配最佳進步獎戴資穎粉碎奧運、世錦賽魔咒 用球拍回應質疑Google台灣年度熱搜NBA登冠軍 戴資穎奪人物榜第一
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀