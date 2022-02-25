T1蔣淯安狂飆本土最高43分 英熊主場欺特攻

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（中央社記者龍柏安台北25日電）T1聯盟新北中信特攻一口氣少了雙衛林秉聖、魏嘉豪，戰力大受影響，今天讓台灣啤酒英熊一哥蔣淯安攻下本土最高的43分，中信特攻終場116比118客場吞敗，3連勝也遭對手斬斷。

台灣運彩xT1聯盟今天由台灣啤酒英熊在主場天母體育館迎戰新北中信特攻，英熊差點浪費全場最多17分領先，第4節被追到一度只差2分，所幸靠著蔣淯安的火力護航，驚濤駭浪中留下勝利，也終止2連敗。

特攻雙衛林秉聖、魏嘉豪接受國家隊徵召，目前人在日本沖繩參加世界盃亞洲區資格賽，球團一口氣少了2名後場好手，開局打得不順，加上對手蔣淯安首節就攻下12分、率隊拉出36比26攻勢，特攻陷入雙位數落後。

經過首節暖身，特攻在次節逐漸找回節奏，成功縮小差距；不過，台啤在下半場火力全開，加上洋將士東（Diamond Stone）單節攻下9分領軍，一度將領先擴大至17分。

特攻展現韌性，在大幅落後下仍沒放棄，比賽結束前最後12.2秒，靠著阿巴西的三分球追到只差2分，但回頭蔣淯安兩罰俱中，順利穩住勝局。

蔣淯安今天攻下生涯新高的43分，這也是聯盟本土單場最高得分，此外他另送出10次助攻與3抄截，靠著他的高檔發揮才如願保住勝利。（編輯：戴光育）1110225