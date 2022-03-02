NBA籃網、湖人同日落難 雙雙深陷連敗低潮

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（中央社記者龍柏安台北2日電）美國職籃NBA東西區兩大豪門布魯克林籃網和洛杉磯湖人，堪稱是難兄難弟，籃網今天以108比109憾負暴龍，湖人也以104比109輸給獨行俠，雙雙深陷連敗泥沼。

雷聲大雨點小的籃網，在一哥杜蘭特（Kevin Durant）自1月15日左膝韌帶受傷後，球隊就陷入低谷，加上球星「大鬍子」哈登（James Harden）出走，更讓戰績直直落，他們在最近18場比賽中輸了15場。

籃網連兩天出戰多倫多暴龍，昨天先在主場慘敗36分，今天客場則以1分之差惜敗，吞下2連敗，今天攻下16分的大前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）賽後遺憾地說：「我們應該贏下這場比賽的。」

至於明星賽後勝場還未開胡的「紫金軍團」湖人，今天又在第4節最後7分鐘進攻發生當機，團隊只拿到4分，加上老將們擋不住獨行俠「小鮮肉」唐西奇（Luka Doncic）的橫衝直撞，讓他拿下25分、8籃板與5助攻，最後慘遭對手逆轉，湖人也吞下近21場比賽中的第15敗。

湖人一哥詹姆斯（LeBron James）今天攻下26分、12籃板與5助攻，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）替補上場也贊助20分。

湖人目前在西區排名第9，仍在附加賽的安全名單內，但情況已不容樂觀，詹姆斯強調：「我們還有很多比賽要打。」他表示，他們的目標就是打出好表現，嘗試去贏得比賽，「只要我們還有比賽要打，我們就還有機會。」（編輯：張雅淨）1110302