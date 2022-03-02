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UBA王凱裕7記三分球 政大連2年晉級4強

2022/3/2 22:10（3/2 22:21 更新）
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110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽持續展開，政治大學王凱裕（持球者）2日獨攬24分，包括7記三分球，率隊以107比64輕取萬能科大，晉級4強。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月2日
110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽持續展開，政治大學王凱裕（持球者）2日獨攬24分，包括7記三分球，率隊以107比64輕取萬能科大，晉級4強。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月2日
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）衛冕軍政治大學今天110學年度大專籃球聯賽（UBA）8強賽，王凱裕獨攬24分，包括7記三分球，率隊以107比64輕取萬能科大，連2年晉級4強。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽在台大綜合體育館舉行，政大賽前4連勝，今天與萬能交手，開賽陷入亂流、一度落後，教頭陳子威賽後接受媒體訪問時點出問題，球隊防守端執行不佳，且未能守好萬能科大的張傑瑋，幸好進攻端王凱裕有所發揮。

王凱裕全場攻下24分，包括7記三分球，其中6顆出現在首節，幫助政大以107比64大勝。

政大8強賽接連傷了游艾喆與拉脫維亞籍外籍生歐力士（Rolands Opalevs），陳子威透露，歐力士本季確定報銷，而游艾喆與另名塞內加爾籍外籍生丁恩迪（Amdy Moustapha Dieng）可能會在4強歸隊，「他們兩個都是重要球員，會再小心評估」。

政大5連勝入袋後，成為繼健行科大後，男子組第2支躋身4強的球隊，陳子威也相當開心，他表示，儘管8強賽有些狀況，但替補球員輪流挺身而出，包括莊朝勝打出信心，成為板凳重要戰力。

政大明天將對決健行科大，外界視為冠軍前哨戰，陳子威也相當期待，希望能打出一場精彩的比賽，同樣也將目標鎖定4強賽頭號種子。

王凱裕表示，儘管隊友受傷後，多少會擔心，但他隨後調整心態，「政大籃球不是只有1、2個人的籃球，我們要打得很團結」，他也感謝隊友都有找到空檔，讓他有好的出手空間。

8強賽取前4晉級4強，除了政大、健行5連勝晉級外，世新3勝2敗，台藝大、義守、萬能2勝3敗，台師大1勝4敗，而國立體大5連敗，無緣4強。（編輯：張雅淨）1110302

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